Афиша Одессы на 26-28 марта: бесплатные концерты, выставки, спектакли

Блэкауты снова вернулись в нашу жизнь. Именно поэтому эта подборка не только о досуге. Это о возможности подзарядить гаджеты, эмоции, перезагрузиться и встретиться с людьми, которые дарят свет. Сохраняйте душевное тепло и помогайте ВСУ.
Что: Концерт и мастер класс по бандуре Виты-Виктории Задорожной
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 22 марта, 14:00
Что: Презентация книги Полины Нятко-Табачниковой «Моя театральная и моя личная жизнь»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 27 марта, 15:00
Что: American English Club | Banning Tik-Tok
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 27 марта, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/ZNPAEXux5htNoqeg9
Что: Встреча поэтов и писателей
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 27 марта, 12:00
Что: Встреча в эфире «Анна Малицкая: Свети мне моя звезда»
Где: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/7118470417…
Когда: 28 марта, 11:30
Что: Открытие выставки «Птицы Супоя»
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 27 марта, 14:00
Что: Тренинг «Безопасный интернет»
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 28 марта, 14:00
Что: Александр Галяс: Рассказ о двух известных-неизвестных одесситах
Где: Нежинская, 68
Когда: 28 марта, 18:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 26 марта, 13:30