Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 26-28 березня: безкоштовні концерти, виставки, вистави, спектаклі

Афіша Одеси на 26-28 березня: безкоштовні концерти, виставки, вистави, спектаклі

Блекаути знову повернулися в наше життя. Саме тому ця підбірка не лише про дозвілля. Це про можливість підзарядити гаджети, емоції, перезавантажитися та зустрітися із людьми, які дарують світло. Зберігайте душевне тепло та допомагайте ЗСУ.

Що: Концерт та майстер клас з бандури Віти-Вікторії Задорожної
Де: Новосєльського, 63, Музична академія, Малий зал
Коли: 22 березня, 14:00

Що: Презентація книги Поліни Нятко-Табачникової «Моє театральне і моє особисте життя»
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 27 березня, 15:00

Що: American English Club | Banning Tik-Tok
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 27 березня, 17:00
Реєстрація: https://forms.gle/ZNPAEXux5htNoqeg9

Що: Зустріч поетів і письменників
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 27 березня, 12:00

Що: Зустріч в етері “Анна Маліцька: Світи мені моя зоря”
Де: Онлайн https://us04web.zoom.us/j/7118470417…
Коли: 28 березня, 11:30

Що: Відкриття виставки “Птахи Супою”
Де: Корольова, 46, Б-ка для юнацтва
Коли: 27 березня, 14:00

Що: Тренінг “Безпечний інтернет”
Де: Корольова, 46, Б-ка для юнацтва
Коли: 28 березня, 14:00

Що: Олександр Галяс: Розповідь про двох відомих-невідомих одеситів
Де: Ніжинська, 68
Коли: 28 березня, 18:00

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 26 березня, 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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