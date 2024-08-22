Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 23 — 25 августа: фестиваль, бесплатные выставки и концерты

Афиша Одессы на 23 — 25 августа: фестиваль, бесплатные выставки и концерты

Празднуем День Независимости. Конечно, в этом году не так как в прошлые. Без больших событий, концертов и фейерверков. Но главное — несмотря ни на что, нам есть что отмечать. В этот день будет много благотворительных событий, обратите внимание и на них тоже. Хорошего, доброго и мирного праздника всем нам!

Что: Благотворительный фестиваль Благотворительный MoreFestНезависимость
Где: Парк Марка Твена
Когда: 25 августа, 16:00
афишаЧто: Семейный праздник Причерноморской глиняной игрушки
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 24 августа, 12:00
афиша
Что: Выставка «Связь времен»
Где: Преображенская, 35. Библиотека Багрицкого
Когда: 23 августа, 15:00
афишаЧто: Лекция Тараса Гончарука «Знаменосцы Независимости»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 августа, 11:00
афишаЧто: Диктант свободы
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 24 августа, 11:00
афишаЧто: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 23 августа, 13:30
афишаЧто: Книжный клуб
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин «Е»
Когда: 24 августа, 17:30
афишаЧто: Презентация аудиокниги «Все, что тебя не убивает»
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин «Е»
Когда: 25 августа, 18:30
афиша

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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