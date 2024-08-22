Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 23 – 25 серпня: фестиваль, безкоштовні виставки та концерти

Афіша Одеси на 23 – 25 серпня: фестиваль, безкоштовні виставки та концерти

Святкуємо День Незалежності. Звісно, цього року не так як в минулі. Без великих подій, концертів та феєрверків. Але головне – незважаючи ні на що, нам є що відзначати. В цей день буде багато благодійних подій, зверніть увагу і на них також. Гарного, доброго та мирного свята всім нам!

Що: Благодійний фестиваль Благодійний MoreFestНезалежність
Де: Парк Марка Твена
Коли: 25 серпня, 16:00
афішаЩо: Родинне свято Причорноморської глиняної іграшки
Де: Пастера, 13, Національна наукова бібліотека
Коли: 24 серпня, 12:00
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Що: Виставка «Звʼязок часів»
Де: Преображенська, 35. Бібліотека Багрицького
Коли: 23 серпня, 15:00
афішаЩо: Лекція Тараса Гончарука “Прапороносці Незалежності”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 серпня, 11:00
афішаЩо: Диктант свободи
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 24 серпня, 11:00
афішаЩо: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 23 серпня, 13:30
афішаЩо: Книжковий клуб
Де: Ковальска, 59, Книгарня “Є”
Коли: 24 серпня, 17:30
афішаЩо: Презентація аудіокниги “Все, що тебе не вбиває”
Де: Ковальска, 59, Книгарня “Є”
Коли: 25 серпня, 18:30
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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