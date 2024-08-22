Афіша Одеси на 23 – 25 серпня: фестиваль, безкоштовні виставки та концерти

Святкуємо День Незалежності. Звісно, цього року не так як в минулі. Без великих подій, концертів та феєрверків. Але головне – незважаючи ні на що, нам є що відзначати. В цей день буде багато благодійних подій, зверніть увагу і на них також. Гарного, доброго та мирного свята всім нам!