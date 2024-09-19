Афиша Одессы на 20-22 сентября: выставки, концерты и кино, которые можно посмотреть бесплатно

Осень, кажется лучшая пора для чтения. Именно поэтому, кажется в нашем городе происходит такое большое количество книжных событий. Обратите внимание, что в книжных магазинах проходят и заседания книжных клубов.
В воскресенье в парке Марка твена пройдет традиционный День поддержки, где будут происходить много интересных активностей, в том числе и событие по поддержке брошенных животных. Завершается большой фестиваль еврейской культуры, поэтому если вы не успели его посетить — выбирайте события которые вам близки и интересны.
Также напоминаем, что в выходные дни вы всегда можете познакомиться с историей одесского электротранспорта. Уверены, что после экскурсии по старинным одесским депо вы будет с большим восторгом пользоваться нашими трамваями и троллейбусами.
Что: Фестиваль еврейской культуры
Где: Локации города
Когда: 20 – 22 сентября
Программа фестиваля и регистрация: linktr.ee/jewish_culture_days
Что: Историческая премьера Третьей симфонии Лятошинского
Где: Сабанеев мост, Лицей Столярского
Когда: 20 сентября, 12:00
Что: Презентация поэтического сборника Регины Дербиевой
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 20 сентября, 15:00
Что: Презентацию новой книги Эдуарда Амчиславского «Актёры, кино, Одесса…»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 сентября, 17:00
Что: Экскурсия в Музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-я, Депо
Когда: 21 сентября, 12:00
Что: Презентация сборника «Эдисан от А до Я»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 21 сентября, 13:00
Что: Борис Фабрикант. Презентация книги «Еврейская книга»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 сентября, 16:00
Что: Показ видеотанца и разговор с художниками «Говори телом/Let the Body Speak
Где: Преображенская, 11, Гилель
Когда: 21 сентября, 18:00
Регистрация обязательна по ссылке — bit.ly/3zq5e2H
Что: Презентация журнала «Барабулька»
Где: Добровольского 148-я, Библиотека, 40
Когда: 22 сентября, 11:00
Что: Книжный клуб
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин «Е»
Когда: 22 сентября, 13:00
Что: День поддержки брошенных животных
Где: Парк Марка Твена
Когда: 22 сентября, 14:00
Что: «Танцуем, потому что несокрушимые»
Где: Парк Марка Твена
Когда: 22 сентября, 14:00-17:00