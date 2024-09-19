Афиша Одессы на 20-22 сентября: выставки, концерты и кино, которые можно посмотреть бесплатно

В воскресенье в парке Марка твена пройдет традиционный День поддержки, где будут происходить много интересных активностей, в том числе и событие по поддержке брошенных животных. Завершается большой фестиваль еврейской культуры, поэтому если вы не успели его посетить — выбирайте события которые вам близки и интересны.

Также напоминаем, что в выходные дни вы всегда можете познакомиться с историей одесского электротранспорта. Уверены, что после экскурсии по старинным одесским депо вы будет с большим восторгом пользоваться нашими трамваями и троллейбусами.

Что: Фестиваль еврейской культуры

Где: Локации города

Когда: 20 – 22 сентября

Программа фестиваля и регистрация: linktr.ee/jewish_culture_days

Что: Историческая премьера Третьей симфонии Лятошинского

Где: Сабанеев мост, Лицей Столярского

Когда: 20 сентября, 12:00

Что: Презентация поэтического сборника Регины Дербиевой

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 20 сентября, 15:00

Что: Презентацию новой книги Эдуарда Амчиславского «Актёры, кино, Одесса…»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 сентября, 17:00

Что: Экскурсия в Музей электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21-я, Депо

Когда: 21 сентября, 12:00

Что: Презентация сборника «Эдисан от А до Я»

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 21 сентября, 13:00

Что: Борис Фабрикант. Презентация книги «Еврейская книга»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 сентября, 16:00

Что: Показ видеотанца и разговор с художниками «Говори телом/Let the Body Speak

Где: Преображенская, 11, Гилель

Когда: 21 сентября, 18:00

Регистрация обязательна по ссылке — bit.ly/3zq5e2H



Что: Презентация журнала «Барабулька»

Где: Добровольского 148-я, Библиотека, 40

Когда: 22 сентября, 11:00

Что: Книжный клуб

Где: Ковальская, 59, Книжный магазин «Е»

Когда: 22 сентября, 13:00

Что: День поддержки брошенных животных

Где: Парк Марка Твена

Когда: 22 сентября, 14:00

Что: «Танцуем, потому что несокрушимые»

Где: Парк Марка Твена

Когда: 22 сентября, 14:00-17:00

