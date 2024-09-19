Афіша Одеси на 20-22 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно

У неділю в парку Марка твена пройде традиційний День підтримки, де будуть відбуватися багато цікавих активностей, в тому числі й подія по підтримці покинутих тварин. Завершується великий фестиваль єврейської культури, тож якщо ви не встигли його відвідати – обирайте події які вам близькі та цікаві.

Також нагадуємо, що у вихідні дні ви завжди можете познайомитися з історією одеського електротранспорту. Впевнені, що після екскурсії старовинним одеським депо ви буде із більшим захопленням користуватися нашими трамваями та тролейбусами.

Що: Фестиваль єврейської культури

Де: Локації міста

Коли: 20 – 22 вересня

Програма фестивалю та реєстрація : linktr.ee/jewish_culture_days

Що: Історична премʼєра Третьої симфонії Лятошинського

Де: Сабанєєв міст, Ліцей Столярського

Коли: 20 вересня, 12:00

Що: Презентація поетичної збірки Регіни Дербієвої

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 20 вересня, 15:00

Що: Презентацію нової книги Едуарда Амчиславського «Актори, кіно, Одеса…»

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 20 вересня, 17:00

Що: Екскурсія в Музей електротранспорту

Де: Олексіївська площа,21-а, Депо

Коли: 21 вересня, 12:00

Що: Презентація збірки “Едисан від А до Я”

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 21 вересня, 13:00

Що: Борис Фабрикант. Презентація книги “Єврейська книга”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 21 вересня, 16:00

Що: Показ відеотанцю та розмову з митцями «Говори тілом/Let the Body Speak

Де: Преображенська, 11, Гілель

Коли: 21 вересня, 18:00

Реєстрація обов’язкова за посиланням — bit.ly/3zq5e2H

Що: Презентація журналу “Барабулька”

Де: Добровольського 148-а, Бібліотека, 40

Коли: 22 вересня, 11:00

Що: Книжковий клуб

Де: Ковальська, 59, Книгарня “Є”

Коли: 22 вересня, 13:00

Що: День підтримки покинутих тварин

Де: Парк Марка Твена

Коли: 22 вересня, 14:00

Що: «Танцюймо, бо незламні»

Де: Парк Марка Твена

Коли: 22 вересня, 14:00-17:00

