Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 20-22 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно

Афіша Одеси на 20-22 вересня: виставки, концерти та кіно, які можна подивитися безкоштовно

Осінь, здається краща пора для читання. Саме тому, здається в нашому місті відбувається така велика кількість книжкових подій. Зверніть увагу, що в книгарнях проходять і засідання книжкових клубів

У неділю в парку Марка твена пройде традиційний День підтримки, де будуть відбуватися багато цікавих активностей, в тому числі й подія по підтримці покинутих тварин. Завершується великий фестиваль єврейської культури, тож якщо ви не встигли його відвідати – обирайте події які вам близькі та цікаві.

Також нагадуємо, що у вихідні дні ви завжди можете познайомитися з історією одеського електротранспорту. Впевнені, що після екскурсії старовинним одеським депо ви буде із більшим захопленням користуватися нашими трамваями та тролейбусами.

Що: Фестиваль єврейської культури
Де: Локації міста
Коли: 20 – 22 вересня
Програма фестивалю та реєстрація : linktr.ee/jewish_culture_days
афішаЩо: Історична премʼєра Третьої симфонії Лятошинського
Де: Сабанєєв міст, Ліцей Столярського
Коли: 20 вересня, 12:00
афішаЩо: Презентація поетичної збірки Регіни Дербієвої
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 20 вересня, 15:00
афішаЩо: Презентацію нової книги Едуарда Амчиславського «Актори, кіно, Одеса…»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 вересня, 17:00
афішаЩо: Екскурсія в Музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа,21-а, Депо
Коли: 21 вересня, 12:00
афішаЩо: Презентація збірки “Едисан від А до Я”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 21 вересня, 13:00
афішаЩо: Борис Фабрикант. Презентація книги “Єврейська книга”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 вересня, 16:00
афішаЩо: Показ відеотанцю та розмову з митцями «Говори тілом/Let the Body Speak
Де: Преображенська, 11, Гілель
Коли: 21 вересня, 18:00
Реєстрація обов’язкова за посиланням — bit.ly/3zq5e2H
афішаЩо: Презентація журналу “Барабулька”
Де: Добровольського 148-а, Бібліотека, 40
Коли: 22 вересня, 11:00
афішаЩо: Книжковий клуб
Де: Ковальська, 59, Книгарня “Є”
Коли: 22 вересня, 13:00
афішаЩо: День підтримки покинутих тварин
Де: Парк Марка Твена
Коли: 22 вересня, 14:00
афішаЩо: «Танцюймо, бо незламні»
Де: Парк Марка Твена
Коли: 22 вересня, 14:00-17:00
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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