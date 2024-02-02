Афиша Одессы на 2-4 февраля: бесплатные выставки, концерты, фильмы

В пятницу и субботу нас ждет целый водопад событий. Чтобы не утонуть в их водовороте читайте внимательно наш гайд и записывайте, чтобы ничего не забыть.
Особенно будет непросто любителям искусства, ведь им придется делать нелегкий выбор между открытиями выставок, читками новой пьесы и встречей памяти Кузьмы Скрябина.
В субботу нас также ждет открытие фотовыставки, а еще два бесплатных просмотра фильмов с их обсуждением. Поэтому мы желаем вам насыщенных выходных без тревог. Расскажите нам, куда пойдете на выходные?
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 февраля, 13:30
Что: Читка пьесы «Молочайник»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 февраля, 14:00
Что: Памяти Кузьмы Скрябина
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 февраля, 15:00
Что: Выставка одесского видеоарта и акционизма «То ли луч, то ли ночь»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 2 февраля: 15:00
Что: Беседы о сюрреализме
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 2 февраля, 16:00
Что: Открытие выставки Даниила Ревковского и Андрея Рачинского «Степь Мики Маусов»
Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей
Когда: 2 февраля, 16:30
Что: Экскурсия в музей городского транспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 3 февраля, 12:00
Что: Бесплатный просмотр фильма «Есть, Молиться, Любить»
Где: Малая Арнаутская, 66, ОО Норма вита
Когда: 3 февраля, 14:00
Форма регистрации: https://forms.gle/D2cF2hs56BSoPofr9
Что: «От общественного активизма к политической деятельности»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 февраля, 15:00
Что: Открытие Персональной фотовыставки «Юбилей на ровном месте» Георгия Гергая
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 3 февраля, 17:00
Что: Просмотр и обсуждение фильма Петера Форгача «Трактат Витгенштейна»
Где: Онлайн
Когда: 3 февраля, 18:00
Ссылка, чтобы присоединиться к просмотру и обсуждению: https://meet.google.com/trb-woue-aiw
Что: Украинский наряд «ХУСТКИ»
Где: Малая Арнаутская, 66, ОО Норма вита
Когда: 4 февраля, 15:00