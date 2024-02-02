Афиша Одессы на 2-4 февраля: бесплатные выставки, концерты, фильмы

Особенно будет непросто любителям искусства, ведь им придется делать нелегкий выбор между открытиями выставок, читками новой пьесы и встречей памяти Кузьмы Скрябина.

В субботу нас также ждет открытие фотовыставки, а еще два бесплатных просмотра фильмов с их обсуждением. Поэтому мы желаем вам насыщенных выходных без тревог. Расскажите нам, куда пойдете на выходные?

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 февраля, 13:30

Что: Читка пьесы «Молочайник»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 февраля, 14:00

Что: Памяти Кузьмы Скрябина

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 февраля, 15:00

Что: Выставка одесского видеоарта и акционизма «То ли луч, то ли ночь»

Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 2 февраля: 15:00

Что: Беседы о сюрреализме

Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого

Когда: 2 февраля, 16:00

Что: Открытие выставки Даниила Ревковского и Андрея Рачинского «Степь Мики Маусов»

Где: Софиевская, 5-а, Национальный художественный музей

Когда: 2 февраля, 16:30

Что: Экскурсия в музей городского транспорта

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 3 февраля, 12:00

Что: Бесплатный просмотр фильма «Есть, Молиться, Любить»

Где: Малая Арнаутская, 66, ОО Норма вита

Когда: 3 февраля, 14:00

Форма регистрации: https://forms.gle/D2cF2hs56BSoPofr9

Что: «От общественного активизма к политической деятельности»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 февраля, 15:00

Что: Открытие Персональной фотовыставки «Юбилей на ровном месте» Георгия Гергая

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 3 февраля, 17:00

Что: Просмотр и обсуждение фильма Петера Форгача «Трактат Витгенштейна»

Где: Онлайн

Когда: 3 февраля, 18:00

Ссылка, чтобы присоединиться к просмотру и обсуждению: https://meet.google.com/trb-woue-aiw

Что: Украинский наряд «ХУСТКИ»

Где: Малая Арнаутская, 66, ОО Норма вита

Когда: 4 февраля, 15:00