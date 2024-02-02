Афіша Одеси на 2-4 лютого: безкоштовні виставки, концерти, фільми

Особливо буде непросто любителям мистецтва, адже їм прийдеться робити нелегкий вибір між відкриттями виставок, читками нової пʼєси та зустріччю памʼяті Кузьми Скрябіна.

В суботу на нас також чекає відкриття фотовиставки, а ще два безкоштовних перегляди фільмів з їхнім обговоренням. Тож ми бажаємо вам насичених вихідних без тривог. Розкажіть нам,, куди підете на вихідні?

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 лютого, 13:30

Що: Читка пʼєси “Молочайник”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 лютого, 14:00

Що: Памʼяті Кузьми Скрябіна

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 лютого, 15:00

Що: Виставка одеського відеоарту та акціонізму «Чи промінь, чи ніч»

Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва

Коли: 2 лютого: 15:00

Що: Бесіди про сюрреалізм

Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького

Коли: 2 лютого, 16:00

Що: Відкриття виставки Даніїла Ревковськогр і Андрія Рачинського «Степ Мікі Маусів»

Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей

Коли: 2 лютого, 16:30

Що: Екскурсія в музей міського транспорту

Де: Олексіївська площа, 21, Депо

Коли: 3 лютого, 12:00

Що: Безкоштовний перегляд фільму “Їсти, Молитися, Кохати”

Де: Мала Арнаутська, 66 , ГО Норма віта

Коли: 3 лютого, 14:00

Форма реєстрації: https://forms.gle/D2cF2hs56BSoPofr9

Що: “Від громадського активізму до політичної діяльності”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 3 лютого, 15:00

Що: Відкриття Персональної фотовиставки “Ювілей на рівному місці” Георгія Гергая

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коліи: 3 лютого, 17:00

Що: ​​Перегляд і обговорення фільму Петера Форґача «Трактат Вітґенштайна»

Де: Онлайн

Коли: 3 лютого, 18:00

Посилання, щоб приєднатися до перегляду та обговорення: https://meet.google.com/trb-woue-aiw

Що: Українське вбрання “ХУСТКИ”

Де: Мала Арнаутська, 66 , ГО Норма віта

Коли: 4 лютого, 15:00