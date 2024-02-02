Афіша Одеси на 2-4 лютого: безкоштовні виставки, концерти, фільми

В пʼятницю та суботу на нас чекає цілий водоспад подій. Щоб не потонути у їхньому водовороті читайте уважно наш гайд та записуйте, щоб нічого не забути.
Особливо буде непросто любителям мистецтва, адже їм прийдеться робити нелегкий вибір між відкриттями виставок, читками нової пʼєси та зустріччю памʼяті Кузьми Скрябіна.
В суботу на нас також чекає відкриття фотовиставки, а ще два безкоштовних перегляди фільмів з їхнім обговоренням. Тож ми бажаємо вам насичених вихідних без тривог. Розкажіть нам,, куди підете на вихідні?
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 лютого, 13:30
Що: Читка пʼєси “Молочайник”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 лютого, 14:00
Що: Памʼяті Кузьми Скрябіна
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 лютого, 15:00
Що: Виставка одеського відеоарту та акціонізму «Чи промінь, чи ніч»
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 2 лютого: 15:00
Що: Бесіди про сюрреалізм
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 2 лютого, 16:00
Що: Відкриття виставки Даніїла Ревковськогр і Андрія Рачинського «Степ Мікі Маусів»
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 2 лютого, 16:30
Що: Екскурсія в музей міського транспорту
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 3 лютого, 12:00
Що: Безкоштовний перегляд фільму “Їсти, Молитися, Кохати”
Де: Мала Арнаутська, 66 , ГО Норма віта
Коли: 3 лютого, 14:00
Форма реєстрації: https://forms.gle/D2cF2hs56BSoPofr9
Що: “Від громадського активізму до політичної діяльності”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 лютого, 15:00
Що: Відкриття Персональної фотовиставки “Ювілей на рівному місці” Георгія Гергая
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коліи: 3 лютого, 17:00
Що: Перегляд і обговорення фільму Петера Форґача «Трактат Вітґенштайна»
Де: Онлайн
Коли: 3 лютого, 18:00
Посилання, щоб приєднатися до перегляду та обговорення: https://meet.google.com/trb-woue-aiw
Що: Українське вбрання “ХУСТКИ”
Де: Мала Арнаутська, 66 , ГО Норма віта
Коли: 4 лютого, 15:00