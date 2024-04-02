Афіша Одеси на 2-4 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Зустрічаємо квітень. Перші його дні видалися теплими, сонячними, квітучими… Природа кожного року доводить нам, що життя триває. А хто ми такі, щоб ставити під сумніви її закони? Тож живемо далі, працюємо, навчаємось, донатимо на ЗСУ.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 квітня, 13:30
Що: Кураторська екскурсія виставкою “Геннадій Гармідер. Шлях майстра”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 квітня, 15:00
Що: How to watch a film?
Де: America House Odesa Грецька, 1-а
Коли: 3 квітня, 17:00
Реєстрація: https://forms.gle/t9XQzNkBh2spCQjk8
Що: Роль письменників в умовах війни. Розмова з авторами українського ПЕН в Одесі
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 3 квітня, 19:00
Що: Джазова академія. Лекція Олени Шевченко
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 4 квітня, 17:00
Що: Зустріч з істориком Олегом Луговим
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 4 квітня, 18:00
Запис на зустріч за номером 0503923088
Що: Вільна розмова. Фінальна зустріч
Де: America House Odesa Грецька, 1-а
Коли: 4 квітня, 18:30