Афіша Одеси на 2-4 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 квітня, 13:30



Що: Кураторська екскурсія виставкою “Геннадій Гармідер. Шлях майстра”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 квітня, 15:00



Що: How to watch a film?

Де: America House Odesa Грецька, 1-а

Коли: 3 квітня, 17:00

Реєстрація: https://forms.gle/t9XQzNkBh2spCQjk8



Що: Роль письменників в умовах війни. Розмова з авторами українського ПЕН в Одесі

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 3 квітня, 19:00



Що: Джазова академія. Лекція Олени Шевченко

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 4 квітня, 17:00



Що: Зустріч з істориком Олегом Луговим

Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 4 квітня, 18:00

Запис на зустріч за номером 0503923088



Що: Вільна розмова. Фінальна зустріч

Де: America House Odesa Грецька, 1-а

Коли: 4 квітня, 18:30

