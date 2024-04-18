Афиша Одессы на 19-22 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Исторические одесские изюминки: а вы об этом знали? Конечно, конечно, одесситы о своем городе знают все (и еще немного). Но это (я о себе) иногда только кажется. Путешествие по «одесским изюминкам» доказало этот факт окончательно, хотя мы прогуливались по самым известным одесским улицам и местам… ПОДРОБНЕЕ

В Одессе детеныши белок падают прямо на головы прохожих (видео) Настоящий белкопад начался в Одессе. Маленькие белки вываливаются из своих жилищ на деревьях, порой прямо на людей. Забраться обратно они не могут. Но спасти малышей можно — надо отнести их в зоопарк. ПОДРОБНЕЕ