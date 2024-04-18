Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 19-22 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 19-22 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Посмотрели подборку бесплатных событий и еще раз вспомнили, как же мы любим наш прекрасный город. Он наполнен творчеством, музыкой, поэзией, стихами, а весной — ароматами цветущих садов и свежестью моря. И все это — наше. Пользуйтесь и берегите эту красоту!

Что: Пианоморе
Где: Ланжерон
Когда: 19 — 21 апреля, 6:00, 16:00

Что: Выставка кактусов и суккулентов
Где: Французский бульвар, 85 «Наш сад»
Когда: 19 — 21 апреля, 10:00-18:00

Что: Мастер класс по китайской живописи
Где: Преображенская, 35, Б-ка Багрицкого
Когда: 19 апреля, 13:30

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 апреля, 13:30

Что: Лекция «Украина эпохи Ивана Мазепы в европейском контексте»
Где: Старопортофранковская, 36, Педагогический университет Ушинского
Когда: 19 апреля, 14:00

Что: Концерт класса преподавателя Земского
Где: Сабанеев мост, 1, Лицей им.Столярского
Когда: 19 апреля, 14:00

Что: Встреча с Евгением Глибовицким «Адаптироваться к долгой войне»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 апреля, 18:00

Что: Дискуссионный клуб Тема
Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 апреля, 17:00

Что: Как работает киножурналистика
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 19 апреля, 18:00
Регистрация: forms.gle/UJaAVSDXtfbxTtim7

Что: Концерт «Музыка украинских композиторов для бандуры»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 20 апреля, 13:00

Что: Творческая встреча с Сергеем Котелко
Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 апреля, 16:00

Что: Большой хоровой концерт
Где: Екатерининская, 23, Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии
Когда: 21 апреля, 14:00

Что: Творческая встреча с Валерием Чернисом
Где: Маразливская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 апреля, 16:00

Что: «Живая украинская кухня» Оли Цветово «Сохранить и воссоздать»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 22 апреля, 15:00

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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