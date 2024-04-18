Афіша Одеси на 19-22 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Подивилися підбірку безкоштовних подій і ще раз згадали, як же ми любимо наше прекрасне місто. Воно наповнене творчістю, музикою, поезією, віршами, а навесні – ароматами квітучих садів та свіжостю моря. І все це – наше. Користуйтеся та бережіть цю красу!
Що: Піаноморе
Де: Ланжерон
Коли: 19 – 21 квітня, 6:00, 16:00
Що: Виставка кактусів та сукулентів
Де: Французький бульвар, 85 “Наш сад”
Коли: 19 – 21 квітня, 10:00-18:00
Що: Майстер клас с китайського живопису
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 19 квітня, 13:30
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 квітня, 13:30
Що: Лекція «Україна епохи Івана Мазепи у європейському контексті»
Де: Старопортофранківська, 36, Педагогічний університет Ушинського
Коли: 19 квітня, 14:00
Що: Концерт класу викладача Земського
Де: Сабанєєв міст, 1, Ліцей ім.Столярського
Коли:19 квітня, 14:00
Що: Зустріч з Євгеном Глібовицьким “Адаптуватися до довгої війни”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 квітня, 18:00
Що: Дискусійний клуб Тема
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 19 квітня, 17:00
Що: Як працює киножурналістика
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 19 квітня, 18:00
Реєстрація: forms.gle/UJaAVSDXtfbxTtim7
Що: Концерт “Музика українських композиторів для бандури”
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 20 квітня, 13:00
Що: Творча зустріч з Сергієм Котєлко
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 квітня, 16:00
Що: Великий хоровий концерт
Де: Катерининська, 23, Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії
Коли: 21 квітня, 14:00
Що: Творча зустріч з Валерієм Чернісом
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 квітня, 16:00
Що: “Жива українська кухня” Олі Кольорово “Зберегти та відтворити”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 22 квітня, 15:00