Афіша Одеси на 19-22 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Історичні одеські родзинки: а ви про це знали? Звісно, звісно, одесити про своє місто знають все (і ще трошки). Та це (я про себе) інколи тільки здається. Подорож «одеськими родзинками» довела це мені остаточно, хоча ми прогулювались найвідомішими одеськими вулицями та місцями… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі дитинчата білок падають прямо на голови перехожих (відео) Справжній білкопад розпочався в Одесі. Маленькі білки вивалюються зі своїх жител на деревах, часом просто на людей. Забратися назад вони не можуть. Але врятувати малюків можна – треба віднести їх до зоопарку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ