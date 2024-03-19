Афиша Одессы на 19-21 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Эту неделю можно полностью посвятить развитию и образованию, ведь нас ждет несколько интересных лекций по истории, разговорные английский и украинский клубы, обучение в джазовой академии. А еще, одесские фотографы приглашают на открытие ежегодного фотосалона, обычно это событие собирает много авторов и посетителей.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 марта, 13:30
Что: Вечер памяти выдающегося ученого Владимира Станка
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 марта, 15:00
Что: Вениамин Бабаджан
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 19 марта, 18:00
Запись по номеру 0503923088
Вход — free donation
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 марта, 17:00
Что: American English Club | Female Firsts
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 20 марта, 17:00
Что: Гетман Иван Мазепа. Лекция первая
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 марта, 15:00
Что: Салон художественной фотографии 2024
Где: Вице-адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр
Когда: 21 марта, 16:00
Что: Презентация социально-литературного дайджеста «Безвестность»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 21 марта, 18:00
Что: СВОБОДНЫЙ РАЗГОВОР | Искусственный интеллект
Где: Греческая, 1-а, America House Odesa
Когда: 21 марта, 18:30
Регистрация: https://bit.ly/3x0f8GU