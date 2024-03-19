Афиша Одессы на 19-21 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 марта, 13:30

Что: Вечер памяти выдающегося ученого Владимира Станка

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 19 марта, 15:00



Что: Вениамин Бабаджан

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 19 марта, 18:00

Запись по номеру 0503923088

Вход — free donation

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 20 марта, 17:00



Что: American English Club | Female Firsts

Где: Греческая, 1-а, America House Odesa

Когда: 20 марта, 17:00



Что: Гетман Иван Мазепа. Лекция первая

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 21 марта, 15:00



Что: Салон художественной фотографии 2024

Где: Вице-адмирала Жукова, 9, Болгарский культурный центр

Когда: 21 марта, 16:00



Что: Презентация социально-литературного дайджеста «Безвестность»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 21 марта, 18:00



Что: СВОБОДНЫЙ РАЗГОВОР | Искусственный интеллект

Где: Греческая, 1-а, America House Odesa

Когда: 21 марта, 18:30

Регистрация: https://bit.ly/3x0f8GU

