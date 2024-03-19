Афіша Одеси на 19-21 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 19 березня, 13:30



Що: Вечір памʼяті видатного вченого Володимира Станка

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 19 березня, 15:00



Що: Веніамін Бабаджан

Де: Нiжинська, 66, Музей історії євреїв

Коли: 19 березня, 18:00

Запис за номером 0503923088

Вхід – free donation

Що: Концерт-лекція Олексія Петухова “YOU MUST BELIEVE IN SPRING”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 20 березня, 17:00



Що: American English Club | Female Firsts

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 20 березня, 17:00



Що: Гетьман Іван Мазепа. Лекція перша

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 21 березня, 15:00



Що: Салон художньої фотографії 2024

Де: Віце-адмірала Жукова, 9, Болгарський культурний центр

Коли: 21 березня, 16:00



Що: Презентація соціально-літературного дайджеста”Безвістя”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 21 березня, 18:00



Що: ВІЛЬНА РОЗМОВА | Штучний інтелект

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 21 березня, 18:30

Реєстрація: https://bit.ly/3x0f8GU

