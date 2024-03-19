Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 19-21 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 19-21 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Цей тиждень можна цілком присвятити розвитку та освіті, адже на нас чекає декілька цікавих лекцій по історії, розмовні англійський та український клуби, навчання у джазовій академії. А ще, одеські фотографи запрошують на відкриття щорічного фотосалону, зазвичай ця подія збирає багато авторів та відвідувачів.

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 березня, 13:30

Що: Вечір памʼяті видатного вченого Володимира Станка
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 березня, 15:00

Що: Веніамін Бабаджан
Де: Нiжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 19 березня, 18:00
Запис за номером 0503923088
Вхід – free donation

Що: Концерт-лекція Олексія Петухова “YOU MUST BELIEVE IN SPRING”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 березня, 17:00

Що: American English Club | Female Firsts
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 20 березня, 17:00

Що: Гетьман Іван Мазепа. Лекція перша
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 21 березня, 15:00

Що: Салон художньої фотографії 2024
Де: Віце-адмірала Жукова, 9, Болгарський культурний центр
Коли: 21 березня, 16:00

Що: Презентація соціально-літературного дайджеста”Безвістя”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 21 березня, 18:00

Що: ВІЛЬНА РОЗМОВА | Штучний інтелект
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 21 березня, 18:30
Реєстрація: https://bit.ly/3x0f8GU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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