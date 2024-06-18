Афиша Одессы на 18 — 20 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Вы готовы? Нас ждет интеллектуальная неделя! Лекции, дискуссии, встречи, презентации — в нашем городе чрезвычайно насыщенная жизнь! Художники, историки, философы уже ждут вас, готовьтесь и вы.
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 18 июня, 13:30
Что: Лекция «Мурал и город»
Где: По запросу после регистрации
Когда: 18 июня, 17:00
Что: Дискуссия «Между Югами и Северами: Одесса в ландшафтах цивилизаций»
Где: Пастера, 15, Театр Василька
Когда: 18 июня, 18:00
Что: Дискуссии «Как архетипы, мифы и религиозные представления влияют на современную украинскую идентичность?»
Где: Онлайн
Когда: 18 июня, 19:00
Что: Открытие выставки «Цветные миры»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 19 июня, 15:00
Что: Джазовая академия «Виват королю свинга»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 19 июня, 17:00
Что: American English Club
Где: Online
Когда: 19 июня, 17:00
https://forms.gle/oVjEVVb7un51nxGc8
Что: Презентация новой книги Марьяны Савки “Навики нежные”
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 19 июня, 17:00
Что: Открытая лекция Игоря Гусева и Дмитрия Величко
Где: Старопортофранковская, 4, Ушинский университет
Когда: 20 июня, 15:00
Что: Презентация «Утесовской энциклопедии» 3 том
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 июня, 17:00
Что: Диана Фрумина, Жизнь и судьба
Где: Нежинская, 66 , Музей истории евреев
Когда: 20 июня, 18:00
Что: American Speaking Club
Где: America House Odesa
Когда: 20 июня, 18:30
Регистрация — https://forms.gle/R7y2PB63MyMuLiFq8