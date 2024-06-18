Афіша Одеси на 18 – 20 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 18 – 20 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Ви готові? На нас чекає інтелектуальний тиждень! Лекції, дискусії, зустрічі, презентації – в нашому місті надзвичайно насичене життя! Митці, історики, філософи вже чекають на вас, готуйтеся і ви.

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 18 червня, 13:30
афіша
Що: Лекція “Мурал і місто”
Де: По запиту після реєстрації
Коли: 18 червня, 17:00
афішаЩо: Дискусія «Між Півднями та Півночами: Одеса в ландшафтах цивілізацій»
Де: Пастера, 15, Театр Василька
Коли: 18 червня, 18:00
афішаЩо: Дискусії «Як архетипи, міфи і релігійні уявлення впливають на сучасну українську ідентичність?»
Де: Онлайн
Коли: 18 червня, 19:00
афішаЩо: Відкриття виставки “Кольорові світи”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 19 червня, 15:00
афішаЩо: Джазова академія “Віват королю свінга”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 19 червня, 17:00
афішаЩо: American English Club
Де: Online
Коли: 19 червня, 17:00
https://forms.gle/oVjEVVb7un51nxGc8
афішаЩо: Презентація новоʼ книги Марʼяни Савки “Навіки ніжні”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 19 червня, 17:00
афішаЩо: Відкрита лекція Ігоря Гусєва та Дмитра Величка
Де: Старопортофранківська, 4, університет Ушинського
Коли: 20 червня, 15:00
афіша
Що: Презентація “Утьосівської енциклопедії” 3 том
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 20 червня, 17:00
афішаЩо: Діана Фруміна, Життя та доля
Де: Ніжинська, 66 , Музей історії євреїв
Коли: 20 червня, 18:00
афішаЩо: American Speaking Club
Де: America House Odesa
Коли: 20 червня, 18:30
Реєстрація — https://forms.gle/R7y2PB63MyMuLiFq8
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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