Афіша Одеси на 16 – 18 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 12-14 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Сухе та обпалююче липневе повітря змушує городян та туристів активно шукати місце у тіні, а ще краще ховатися у приміщеннях, де можна провести час з користю. Наприклад, подивитися фільм чи взяти участь у майстер класі з одеської ляльки мотанки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 5 -7 липня: безплатні виставки, концерти та читання із собакою Ви колись читали книжки для собаки або разом з собакою? А хочете спробувати? Тоді на вас чекають в обласній бібліотеці для юнацтва цієї п’ятниці. А може вам цікаво подивитися на новий арт простір, який зʼявився та розвивається в знаменитій Канаві? А може, ви вивчаєте українську або англійську, або відразу обидві мови? Тоді вас чекають в Національній науковій бібліотеці та в Бібліотеці Грушевського. А якщо вас не ваблять культурні події, то може ви візьмете участь у благодійному забігу? Вирішувати вам – всі події абсолютно безкоштовні, лише обирайте, що вам до душі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 2-4 липня: безкоштовні концерти, вистави, виставки Другий місяць літа. Синоптики прогнозують, що він буде дуже спекотним. Подивимось, чи буде він спекотним на події в нашому місті, адже, незважаючи на війну починається сезон відпусток. Втім, український та англійській розмовні клуби продовжують свою роботу. Юних читачів традиційно чекає читацький клуб в юнацькій бібліотеці. Також традиційно, у середу відбудеться “урок” в Джазовій академії, який проведе Олена Шевченко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 28 – 30 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Останні вихідні червня. Ми пропонуємо провести ці дні корисно – розвиваючись, надихаючись, навчаючись. А ще, згадайте ваш червень, яким він був? Чи є вам за що подякувати світові, ЗСУ, друзям, близьким? Не відкладайте – дякуйте, донатьте, підтримуйте! І ми дякуємо всесвіту за цей червень. Живемо далі! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ