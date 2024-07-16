Афіша Одеси на 16 – 18 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 16 – 18 липня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

На дворі – маківка літа та +40. Як провести ці дні так, щоб не лише не отримати тепловий удар, а й не закипів мозок? Ми пропонуємо провести час на культурних та освітніх подіях міста в наших бібліотеках та музеях, де відбуваються мовні клуби, зустрічі та лекції. Зверніть увагу – там прохолодно!

Що: Клуб любителів побалакати “Розмова”
Де: Корольова, 46, б-ка Багрицького
Коли: 17 липня, 15:00
афішаЩо: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 липня, 13:30
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Що: Презентація фотовиставки Бориса Чистякова
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 17 липня, 16:00
афішаЩо: American English Club Emojis are inescapable
Де: Online
Коли: 17 липня, 17:00
афішаЩо: Лекція Олени Філіпової “Барбі і Кен. 65 років разом”
Де: Польська, 19, музей Блещунова
Коли: 18 липня, 18:00
афішаЩо: Книжковий клуб “Pro читай”
Де: Корольова, 46, б-ка Багрицького
Коли: 18 липня, 15:00
афішаЩо: Робимо дизайн шоперів та футболок
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 18 липня, 16:00
Реєстрація: https://bit.ly/4bDN9LJ
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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