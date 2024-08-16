Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 16 -18 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 16 -18 августа: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Новая выставка в Одесском национальном художественном музее. Музыкальные события, одно из которых посвящено Бессарабии, а второе — Кузьме Скярбину. Два дня плейбек театра в Зеленом. Событий вроде бы немного, но все они яркие и интересные. Не пропустите!

Что: Выходные с плейбек-театром
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 17-18 августа, 15:00 – 19:00
афишаЧто: Фестиваль современной культуры «Рядом»
Где: Греческая 1-я, Anerican House Odesa
Когда: 16-18 августа
Регистрация https://linktr.ee/poruchfest
афиша
Что: Встреча памяти Кузьмы Скрябина
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 17 августа, 14:00
афишаЧто: Презентация проекта «Музыкальное наследие Буджака»
Где: Греческая 1-я, Anerican House Odesa
Когда: 17 августа, 14:00
афишаЧто: Открытие выставки «Архивы во времена»
Где: Софиевская, пятая, Одесский национальный художественный музей
Когда: 16 августа, 16:00
афишаЧто: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 августа, 13:30
афиша

 

 

 

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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