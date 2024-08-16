Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 16 -18 серпня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі

Афіша Одеси на 16 -18 серпня: безкоштовні виставки, концерти, спектаклі

Нова виставка в Одеському національному художньому музеї. Музичні події, одна з яких присвячена Бессарабії, а друга – Кузьмі Скярбіну. Два дні плейбек театру в Зеленому. Подій нібито небагато, але всі вони яскраві та цікаві. Не пропустіть!

Що: Вихідні з плейбек-театром
Де: Парк Шевченка, Зелений театр
Коли: 17-18 серпня, 15:00 – 19:00
афіша

Що: Фестиваль сучасної культури “Поруч”
Де: Грецька 1-а, Anerican House Odesa
Коли: 16-18 серпня
Реєстрація https://linktr.ee/poruchfest
афіша
Що: Зустріч памʼяті Кузьми Скрябіна
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 17 серпня, 14:00
афішаЩо: Відкриття виставки «Архіви в часи»
Де: Софіївська, 5-а, Одеський національний художній музей
Коли: 16 серпня, 16:00
афішаЩо: Презентація проєкту «Музична спадщина Буджака»
Де: Грецька 1-а, Anerican House Odesa
Коли: 17 серпня, 14:00
афішаЩо: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 серпня, 13:30
афіша

 

 

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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