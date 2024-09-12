Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 13-15 сентября: какие концерты, экскурсии и выставки можно посетить бесплатно

Афиша Одессы на 13-15 сентября: какие концерты, экскурсии и выставки можно посетить бесплатно

Сразу четыре события подготовил в эти выходные Одесский национальный художественный музей. Одесская киностудия презентует новый экскурсионный маршрут, а в библиотеках города анонсированы лекции, встречи, дискуссии.

Напомним, что до сих пор продолжаются бесплатные показы фильмов пятого международного фестиваля этнографического кино в Болграде . Еще один яркий фестиваль начнется в это воскресенье — фестиваль еврейской культуры. Организаторы запланировали объемную программу. Ознакомиться с ней и записаться на события можно по ссылке в нашем обзоре.

Что: Кинопоказы 5 фестиваля этнографических фильмов «ОКО»
Где: https://megogo.net/ru
Когда: 13 – 15 сентября
афишаЧто: Музыкально-поэтическая встреча «На перекрестке чувств»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 13 сентября, 15:00
афишаЧто: Открытие выставки  вечер памяти Максима Кривцова «Далее: Я верну себе свою жизнь, обещаю»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 13 сентября, 16:00
афиша
Что: Сольный концерт Вадима Бессараба
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 13 сентября, 17:00
Благотворительный взнос по желанию
афишаЧто: American Movie Night / Beetlejuice
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 13 сентября, 18:30
Registry via the link: https://bit.ly/3ZfV5jD
афишаЧто: Презентация художницы ШИ Мария Гонча
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 сентября, 15:00
афишаЧто: Открытая дискуссия «Современный менеджмент в культурных организациях»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 14 сентября, 14:00
афишаЧто: Презентация нового экскурсионного маршрута
Где: Французский бульвар,33 Одесская киностудия
Когда: 14 августа, 14:00, 16:00
афишаЧто: Открытие выставки Анастасии Колибабы «Затмение»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 14 сентября, 16:00
афишаЧто: Открытие выставки Дмитрия Молдаванова «Смесь»
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 14 сентября, 16:00
афишаЧто: Открытие выставки скульптур Юрия Зильберберга
Где: Софиевская, пятая, Национальный художественный музей
Когда: 14 сентября, 16:00
афишаЧто: Лекция о расстрелянном Возрождении
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 14 сентября, 16:00
афишаЧто: Фестиваль еврейской культуры
Где: Локации города
Когда: 15 – 22 сентября
Программа фестиваля и регистрация: linktr.ee/jewish_culture_days
афишаЧто: Встреча читательского клуба
Где: Французский бульвар, Ботанический сад, новая территория
Когда: 15 сентября, 16:00
Оплата за вход в сад
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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