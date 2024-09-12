Афіша Одеси на 13-15 вересня: які концерти, екскурсії та виставки можна відвідати безкоштовно

Відразу чотири події підготував цими вихідними Одеський національний художній музей. Одеська кіностудія презентує новий екскурсійний маршрут, а в бібліотеках міста анонсовані лекції, зустрічі, дискусії.
Нагадаємо, що й досі тривають безкоштовні покази фільмів пʼятого міжнародного фестивалю етнографічного кіно в Болграді. Ще один яскравий фестиваль розпочнеться цієї неділі – фестиваль єврейської культури. Організатори запланували обʼємну програму. Ознайомитись з нею та записатися на події можна за лінком в нашому огляді.
Що: Кінопокази 5 фестивалю етнографічних фільмів “ОКО”
Де: https://megogo.net/ua
Коли: 13 – 15 вересня
Що: Музично-поетична зустріч «На перехресті почуттів»
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 13 вересня, 15:00
Що: Відкриття виставки та вечір памʼяті Максима Кривцова «Далі: Я поверну собі своє життя, обіцяю»
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 13 вересня, 16:00
Що: Сольний концерт Вадима Бессараба
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 13 вересня, 17:00
Благодійний внесок за бажанням
Що: American Movie Night / Beetlejuice
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 13 вересня, 18:30
Register via the link: https://bit.ly/3ZfV5jD
Що: Презентація мисткині ШІ Марія Гонча
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 вересня, 15:00
Що: Відкрита дискусія “Сучасний менеджмент в культурних організаціях”
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 14 вересня, 14:00
Що: Презентація нового екскурсійного маршруту
Де: Французький бульвар,33 Одеська кіностудія
Коли: 14 серпня, 14:00, 16:00
Що: Відкриття виставки Анастасії Колібаби “Затемнення”
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 14 вересня, 16:00
Що: Відкриття виставки Дмитра Молдаванова “Суміш”
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 14 вересня, 16:00
Що: Відкриття виставки скульптур Юрія Зільберберга
Де: Софіївська, 5-а, Національний художній музей
Коли: 14 вересня, 16:00
Що: Лекція про розстріляне Відродження
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 14 вересня, 16:00
Що: Фестиваль єврейської культури
Де: Локації міста
Коли: 15 – 22 вересня
Програма фестивалю та реєстрація : linktr.ee/jewish_culture_days
Що: Зустріч читацького клубу
Де: Французький бульвар, Ботанічний сад , нова територія
Коли: 15 вересня, 16:00
Оплата за вхід в сад