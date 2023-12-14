Афиша Одессы на 15-17 декабря 2023 года: бесплатные концерты и выставки, которые стоит посетить

Эти выходные безусловно порадуют всех одесситов, ведь в честь возобновления после ракетной атаки вновь открывает свои двери Одесский Национальный художественный музей. В честь этого события, в пятницу в музее устраивают День открытых дверей.
Целый букет концертов классической музыки порадует слух упорных ценителей прекрасного. Концерты пройдут в Музыкальной академии и в Детской школе искусств им. Гилельса и в Литературном музее. Ну а тех, кто любит живопись, ждут открытия выставке портретов и автопортретов одесских художников.
Что: День открытых дверей в Национальном художественном музее
Где: Софиевская, 5
Когда: 15 декабря, 12:00 – 17:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 декабря, 13:30
Что: Выставка «Портрет и автопортрет»
Где: Торговая, 2, Галерея ОООНСХУ
Когда: 15 декабря, 16:00
Что: Weekend Concert
Где: Футуристов, 1, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 15 декабря, 16:30
Что: Презентация фильма «Борьба и наука. Наследие семьи Заболотных».
Где: Старопортофранковская, 26, Veterans HUB ODESA
Когда: 15 декабря, 17:00
Что: Философский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 декабря, 12:00
Что: Лекция «Политические режимы современности: есть ли альтернатива демократии?»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 декабря, 13:00
Что: Концерт «Еще больше красоты»
Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии
Когда: 16 декабря, 15:00
Что: Презентация книги «Ловцы света: истории украинских художников»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 декабря, 16:00
Что: Концерт «Созвучие струнных голосов»
Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии
Когда: 16 декабря, 16:30
Что: Концерт «Еще больше модерна»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 16 декабря, 19:00
Что: Литературно-музыкальный вечер
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 17 декабря, 13:00