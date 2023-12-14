Афиша Одессы на 15-17 декабря 2023 года: бесплатные концерты и выставки, которые стоит посетить

Целый букет концертов классической музыки порадует слух упорных ценителей прекрасного. Концерты пройдут в Музыкальной академии и в Детской школе искусств им. Гилельса и в Литературном музее. Ну а тех, кто любит живопись, ждут открытия выставке портретов и автопортретов одесских художников.

Что: День открытых дверей в Национальном художественном музее

Где: Софиевская, 5

Когда: 15 декабря, 12:00 – 17:00

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 15 декабря, 13:30

Что: Выставка «Портрет и автопортрет»

Где: Торговая, 2, Галерея ОООНСХУ

Когда: 15 декабря, 16:00

Что: Weekend Concert

Где: Футуристов, 1, Художественная школа им. Гилельса

Когда: 15 декабря, 16:30

Что: Презентация фильма «Борьба и наука. Наследие семьи Заболотных».

Где: Старопортофранковская, 26, Veterans HUB ODESA

Когда: 15 декабря, 17:00



Что: Философский клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 декабря, 12:00

Что: Лекция «Политические режимы современности: есть ли альтернатива демократии?»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 декабря, 13:00

Что: Концерт «Еще больше красоты»

Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии

Когда: 16 декабря, 15:00

Что: Презентация книги «Ловцы света: истории украинских художников»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 декабря, 16:00

Что: Концерт «Созвучие струнных голосов»

Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии

Когда: 16 декабря, 16:30

Что: Концерт «Еще больше модерна»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал

Когда: 16 декабря, 19:00

Что: Литературно-музыкальный вечер

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 17 декабря, 13:00