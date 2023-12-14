Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 15-17 декабря 2023 года: бесплатные концерты и выставки, которые стоит посетить

Афиша Одессы на 15-17 декабря 2023 года: бесплатные концерты и выставки, которые стоит посетить

Эти выходные безусловно порадуют всех одесситов, ведь в честь возобновления после ракетной атаки вновь открывает свои двери Одесский Национальный художественный музей. В честь этого события, в пятницу в музее устраивают День открытых дверей.

Целый букет концертов классической музыки порадует слух упорных ценителей прекрасного. Концерты пройдут в Музыкальной академии и в Детской школе искусств им. Гилельса и в Литературном музее. Ну а тех, кто любит живопись, ждут открытия выставке портретов и автопортретов одесских художников.

Что: День открытых дверей в Национальном художественном музее
Где: Софиевская, 5
Когда: 15 декабря, 12:00 – 17:00

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 15 декабря, 13:30

Что: Выставка «Портрет и автопортрет»
Где: Торговая, 2, Галерея ОООНСХУ
Когда: 15 декабря, 16:00

Что: Weekend Concert
Где: Футуристов, 1, Художественная школа им. Гилельса
Когда: 15 декабря, 16:30

Что: Презентация фильма «Борьба и наука. Наследие семьи Заболотных».
Где: Старопортофранковская, 26, Veterans HUB ODESA
Когда: 15 декабря, 17:00

Что: Философский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 декабря, 12:00

Что: Лекция «Политические режимы современности: есть ли альтернатива демократии?»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 декабря, 13:00

Что: Концерт «Еще больше красоты»
Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии
Когда: 16 декабря, 15:00

Что: Презентация книги «Ловцы света: истории украинских художников»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 декабря, 16:00

Что: Концерт «Созвучие струнных голосов»
Где: Новосельского, 63, Малый зал Музыкальной академии
Когда: 16 декабря, 16:30

Что: Концерт «Еще больше модерна»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, большой зал
Когда: 16 декабря, 19:00

Что: Литературно-музыкальный вечер
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 17 декабря, 13:00

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить