Афіша Одеси на 15-17 грудня 2023 року: безкоштовні концерти та виставки, які варто відвідати

Цілий букет концертів класичної музики порадує слух завзятих цінителів прекрасного. Концерти відбудуться в Музичній академії та в Дитячій школі мистецтв ім. Гілєльса та в Літературному музеї. Ну а тих, хто полюбляє живопис, чекають на відкритті виставці портретів та автопортретів одеських художників.

Що: День відкритих дверей в Національному художньому музеї

Де: Софіївська, 5

Коли: 15 грудня, 12:00 – 17:00

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 15 грудня, 13:30

Що: Виставка “Портрет та автопортрет”

Де: Торгова, 2, Галерея ОООНСХУ

Коли: 15 грудня, 16:00

Що: Weekend Concert

Де: Футуристів, 1, Мистецька школа ім. Гілєльса

Коли: 15 грудня, 16:30

Що: Презентація фільму “Боротьба та наука. Спадок родини Заболотних”

Де: Старопортофранківська, 26, Veterans HUB ODESA

Коли: 15 грудня, 17:00

Що: Філософський клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 грудня, 12:00

Що: Лекція “Політичні режими сучасності: чи є альтернатива демократії?”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 грудня, 13:00

Що: Концерт “Ще більше краси”

Де: Новосєльского, 63, Мала зала Музичної академії

Коли: 16 грудня, 15:00

Що: Презентація книги “Ловці світла: історії українських художників”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 16 грудня, 16:00

Що: Концерт “Співзвуччя струнних голосів”

Де: Новосєльского, 63, Мала зала Музичної академії

Коли: 16 грудня, 16:30

Що: Концерт “Ще більше модерну”

Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала

Коли: 16 грудня, 19:00

Що: Літературно-музичний вечір

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 17 грудня, 13:00