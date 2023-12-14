Афіша Одеси на 15-17 грудня 2023 року: безкоштовні концерти та виставки, які варто відвідати

Ці вихідні безумовно порадують всіх одеситів, адже на честь відновлення після ракетної атаки, знову відкриває свої двері Одеський Національний художній музей. На честь цієї події, в п’ятницю в музеї влаштовують День відкритих дверей.
Цілий букет концертів класичної музики порадує слух завзятих цінителів прекрасного. Концерти відбудуться в Музичній академії та в Дитячій школі мистецтв ім. Гілєльса та в Літературному музеї. Ну а тих, хто полюбляє живопис, чекають на відкритті виставці портретів та автопортретів одеських художників.
Що: День відкритих дверей в Національному художньому музеї
Де: Софіївська, 5
Коли: 15 грудня, 12:00 – 17:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 15 грудня, 13:30
Що: Виставка “Портрет та автопортрет”
Де: Торгова, 2, Галерея ОООНСХУ
Коли: 15 грудня, 16:00
Що: Weekend Concert
Де: Футуристів, 1, Мистецька школа ім. Гілєльса
Коли: 15 грудня, 16:30
Що: Презентація фільму “Боротьба та наука. Спадок родини Заболотних”
Де: Старопортофранківська, 26, Veterans HUB ODESA
Коли: 15 грудня, 17:00
Що: Філософський клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 грудня, 12:00
Що: Лекція “Політичні режими сучасності: чи є альтернатива демократії?”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 грудня, 13:00
Що: Концерт “Ще більше краси”
Де: Новосєльского, 63, Мала зала Музичної академії
Коли: 16 грудня, 15:00
Що: Презентація книги “Ловці світла: історії українських художників”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 грудня, 16:00
Що: Концерт “Співзвуччя струнних голосів”
Де: Новосєльского, 63, Мала зала Музичної академії
Коли: 16 грудня, 16:30
Що: Концерт “Ще більше модерну”
Де: Новосельського, 63, Музична академія, велика зала
Коли: 16 грудня, 19:00
Що: Літературно-музичний вечір
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 17 грудня, 13:00