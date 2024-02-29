Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 1-3 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 1-3 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Ну что, готовы к весне? Встречайте ее вместе с нами и событиями, которые мы собрали для вас!

Когда-то наши предки 1 марта праздновали Новый год. Думаем, это не зря, ведь начало весны — хороший повод начать что-то новое в своей жизни. Например, начать ходить в музеи или начать изучать новый язык! Поэтому не откладывайте жизнь на потом. С весной вас!

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 марта, 13:30

Что: Выставка фото 66-го ежегодного конкурса World Press Photo
Где: Софиевская, 5, Одесский национальный художественный музей
Когда: 1 марта, 15:00

Что: Весенний концерт Романа Капитонова
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 1 марта, 17:00

Что: Дискуссии «Роль молодежи в устойчивости и восстановлении»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 марта, 10:00

Что: Готовим с Асмик Гаспарян
Где: Небесной сотни, 2, Сильпо
Когда: 2 марта, 14:00
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Что: Выставка «Весенние краски вдохновения»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 2 марта, 15:00

Что: Презентация книги Евгении Геновой
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 2 марта, 15:00

Что: Звездная история музыкальной Одессы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 3 марта, 14:00

Что: Творческий вечер
Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
Когда: 3 марта, 16:00

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
[mistape]
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