Афиша Одессы на 1-3 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Когда-то наши предки 1 марта праздновали Новый год. Думаем, это не зря, ведь начало весны — хороший повод начать что-то новое в своей жизни. Например, начать ходить в музеи или начать изучать новый язык! Поэтому не откладывайте жизнь на потом. С весной вас!

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 марта, 13:30

Что: Выставка фото 66-го ежегодного конкурса World Press Photo

Где: Софиевская, 5, Одесский национальный художественный музей

Когда: 1 марта, 15:00



Что: Весенний концерт Романа Капитонова

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 1 марта, 17:00



Что: Дискуссии «Роль молодежи в устойчивости и восстановлении»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 марта, 10:00



Что: Готовим с Асмик Гаспарян

Где: Небесной сотни, 2, Сильпо

Когда: 2 марта, 14:00

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Что: Выставка «Весенние краски вдохновения»

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 2 марта, 15:00



Что: Презентация книги Евгении Геновой

Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 2 марта, 15:00



Что: Звездная история музыкальной Одессы

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 3 марта, 14:00



Что: Творческий вечер

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 3 марта, 16:00

