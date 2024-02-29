Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 1-3 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 1-3 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Ну що, готові до весни? Зустрічайте її разом з нами та подіями, які ми зібрали для вас!

Колись наші предки 1 березня святкували Новий рік. Думаємо, це недаремно, адже початок весни – гарний привід розпочати щось нове в своєму житті. Наприклад, розпочати ходити в музеї або почати вивчати нову мову! Тож не відкладайте життя на потім. З весною вас!

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 1 березня, 13:30

Що: Виставка фото 66-го щорічного конкурсу World Press Photo
Де: Софіївська, 5, Одеський національний художній музей
Коли: 1 березня, 15:00

Що: Весняний концерт Романа Капітонова
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 1 березня, 17:00

Що: Дискусії “Роль молоді у стійкості та відновленні”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 березня, 10:00

Що: Готуємо з Асмік Гаспарян
Де: Небесної сотні, 2, Сільпо
Коли: 2 березня, 14:00
Реєстрація 

Що: Виставка “Весняні фарби натхнення”
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 2 березня, 15:00

Що: Презентація книги Євгенії Генової
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 2 березня, 15:00

Що: Зіркова історія музичної Одеси
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Колі: 3 березня, 14:00

Що: Творчій вечір
Де: Міський сад, галерея ArtOdessa
Коли: 3 березня, 16:00

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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