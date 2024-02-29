Афіша Одеси на 1-3 березня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Колись наші предки 1 березня святкували Новий рік. Думаємо, це недаремно, адже початок весни – гарний привід розпочати щось нове в своєму житті. Наприклад, розпочати ходити в музеї або почати вивчати нову мову! Тож не відкладайте життя на потім. З весною вас!

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 1 березня, 13:30

Що: Виставка фото 66-го щорічного конкурсу World Press Photo

Де: Софіївська, 5, Одеський національний художній музей

Коли: 1 березня, 15:00



Що: Весняний концерт Романа Капітонова

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 1 березня, 17:00



Що: Дискусії “Роль молоді у стійкості та відновленні”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 березня, 10:00



Що: Готуємо з Асмік Гаспарян

Де: Небесної сотні, 2, Сільпо

Коли: 2 березня, 14:00

Реєстрація



Що: Виставка “Весняні фарби натхнення”

Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького

Коли: 2 березня, 15:00



Що: Презентація книги Євгенії Генової

Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 2 березня, 15:00



Що: Зіркова історія музичної Одеси

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Колі: 3 березня, 14:00



Що: Творчій вечір

Де: Міський сад, галерея ArtOdessa

Коли: 3 березня, 16:00

