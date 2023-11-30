Афиша Одессы на 1-3 декабря 2023 года: бесплатные выставки, экскурсии, встречи, которые будут интересны и взрослым и детям

Вы готовы к зиме? Мы – да! Итак, пристегните ремни, ведь темп, заданный в первые дни зимы впечатляет. Вы любите живопись – для вас открытие выставок, вы любите классическую музыку – вас ждут в музыкальной академии, вы интересуетесь краеведением – для вас презентация книги Анатолия Дроздовского и экскурсия от Владимира Полторака. А еще – показы мультфильмов, школа молодого ученого и клубы по интересам.
Что: Открытие выставки Елены Неминучей
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 декабря, 12:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 декабря, 13:30
Что: Презентация книги Анатолия Дроздовского «Поющая Украина»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 1 декабря, 14:00
Что: Школа молодого ученого
Где: Греческая, 1-я, America House Odesa
Когда: 1 декабря, 16:00
Регистрация открыта по ссылке: http://surl.li/mbhrg
Что: Концерт “Херсон. Люди как струны”
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 1 декабря, 17:00
Что: Презентация книги Елены Лотоцкой «Ангелы в ожерельях»
Где Пастера, 15, Одесский академический театр им. Василия Василька
Когда: 1 декабря, 18:00
Что: Благотворительный показ украинских мультфильмов
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 1 декабря, 18:00
Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfI3SqrLiY0lc…/viewform
Что: Экскурсия Нима Одесса
Где: Вице-адмирала Жукова 9
Когда: 1 декабря, 19:00
Запись у Натальи Михайленко (https://www.facebook.com/andriana.natali)
Что: Сольный концерт Алексея Кузьменко, флейта
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия
Когда: 2 декабря, 12:00
Что: Мастер класс для детей «Адвент елка»
Где: Преображенская, 35, библиотека Багрицкого
Когда: 2 декабря, 12:00
Что: Философский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 декабря, 12:00
Что: Концерт кафедры оперной подготовки
Где: Ковальская, 1
Когда: 2 декабря, 12:00
Что: Презентация книг Евгении Завалий
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 2 декабря, 14:00
Что: Михаил Шабанов «Политические идеологии: как определить свое место в политическом спектре?»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 декабря, 15:00
Регистрация: https://forms.gle/uxfpHLoEwQeLJ3GW8
Что: Презентация книги «Грани любви»
Где: Преображенская, 35, библиотека Багрицкого
Когда: 2 декабря, 15:00
Что: Детский мастер класс «Фантастические звери»
Где: Пастера, 12 ОННБ
Когда: 3 декабря, 12:00
Регистрация https://forms.gle/o7vu2RXg7fJWQG346
Что: Благотворительный фестиваль ко Дню Святого Николая
Где: Парк Горького
Когда: 3 декабря, 11:00-19:00