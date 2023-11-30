Афиша Одессы на 1-3 декабря 2023 года: бесплатные выставки, экскурсии, встречи, которые будут интересны и взрослым и детям

Что: Открытие выставки Елены Неминучей

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 декабря, 12:00

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 декабря, 13:30

Что: Презентация книги Анатолия Дроздовского «Поющая Украина»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 1 декабря, 14:00

Что: Школа молодого ученого

Где: Греческая, 1-я, America House Odesa

Когда: 1 декабря, 16:00

Регистрация открыта по ссылке: http://surl.li/mbhrg

Что: Концерт “Херсон. Люди как струны”

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 1 декабря, 17:00

Что: Презентация книги Елены Лотоцкой «Ангелы в ожерельях»

Где Пастера, 15, Одесский академический театр им. Василия Василька

Когда: 1 декабря, 18:00

Что: Благотворительный показ украинских мультфильмов

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 1 декабря, 18:00

Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfI3SqrLiY0lc…/viewform

Что: Экскурсия Нима Одесса

Где: Вице-адмирала Жукова 9

Когда: 1 декабря, 19:00

Запись у Натальи Михайленко (https://www.facebook.com/andriana.natali)

Что: Сольный концерт Алексея Кузьменко, флейта

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия

Когда: 2 декабря, 12:00

Что: Мастер класс для детей «Адвент елка»

Где: Преображенская, 35, библиотека Багрицкого

Когда: 2 декабря, 12:00

Что: Философский клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 декабря, 12:00

Что: Концерт кафедры оперной подготовки

Где: Ковальская, 1

Когда: 2 декабря, 12:00

Что: Презентация книг Евгении Завалий

Где: Королева, 46, б-ка для юношества

Когда: 2 декабря, 14:00



Что: Михаил Шабанов «Политические идеологии: как определить свое место в политическом спектре?»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 декабря, 15:00

Регистрация: https://forms.gle/uxfpHLoEwQeLJ3GW8

Что: Презентация книги «Грани любви»

Где: Преображенская, 35, библиотека Багрицкого

Когда: 2 декабря, 15:00



Что: Детский мастер класс «Фантастические звери»

Где: Пастера, 12 ОННБ

Когда: 3 декабря, 12:00

Регистрация https://forms.gle/o7vu2RXg7fJWQG346

Что: Благотворительный фестиваль ко Дню Святого Николая

Где: Парк Горького

Когда: 3 декабря, 11:00-19:00

