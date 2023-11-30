Афіша Одеси на 1-3 грудня 2023 року: безкоштовні виставки, екскурсії, зустрічі, які будуть цікаві дорослим та дітям

Ви готові до зими? Ми – так! Отже, пристебніть ремені, адже темп, заданий першими днями зими вражає. Ви любите живопис – для вас відкриття виставок, ви любите класичну музику – на вас чекають в музичній академії, ви цікавитесь краєзнавством – для вас презентація книги Анатолія Дроздовського та екскурсія від Володимира Півторака. А ще – покази мультфільмів, школа молодого науковця та клуби за інтересами.
Що: Відкриття виставки Олени Неминучої
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 1 грудня, 12:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 1 грудня, 13:30
Що: Презентація книги Анатолія Дроздовського “Співуча Україна”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 1 грудня, 14:00
Що: Школа молодого науковця
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 1 грудня, 16:00
Реєстрація відкрита за посиланням: http://surl.li/mbhrg
Що: Концерт “Херсон. Люди, як струни”
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 1 грудня, 17:00
Що: Презентація книги Олени Лотоцької “Ангели в намистах”
Де: Пастера, 15, Одеський академічний театр ім. Василя Василька
Коли: 1 грудня, 18:00
Що: Благодійний показ українських мультфільмів
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 1 грудня, 18:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfI3SqrLiY0lc…/viewform
Що: Екскурсія Німа Одеса
Де: Віце-адмірала Жукова 9
Коли: 1 грудня, 19:00
Запис у Наталії Михайленко (https://www.facebook.com/andriana.natali)
Що: Сольний концерт Олексія Кузьменка, флейта
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 2 грудня, 12:00
Що: Майстер клас для дітей “Адвент ялинка”
Де: Преображенська, 35, бібліотека Багрицького
Коли: 2 грудня, 12:00
Що: Філософський клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 грудня, 12:00
Що: Концерт кафедри оперної підготовки
Де: Ковальська, 1
Коли: 2 грудня, 12:00
Що: Презентація книжок Євгенії Завалій
Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва
Коли: 2 грудня, 14:00
Що: Михайло Шабанов “Політичні ідеології: як визначити своє місце у політичному спектрі?”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 грудня, 15:00
еєстрація: https://forms.gle/uxfpHLoEwQeLJ3GW8
Що: Презентація книги “Грані любові
Де: Преображенська, 35, бібліотека Багрицького
Коли: 2 грудня, 15:00
Що: Дитячий майстер клас “Фантастичні звірі”
Де: Пастера, 12 ОННБ
Коли: 3 грудня, 12:00
Реєстрація https://forms.gle/o7vu2RXg7fJWQG346
Що: Благодійний фестиваль до Дня Святого Миколая
Де: Парк Горького
Коли: 3 грудня, 11:00-19:00