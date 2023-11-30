Афіша Одеси на 1-3 грудня 2023 року: безкоштовні виставки, екскурсії, зустрічі, які будуть цікаві дорослим та дітям

Що: Відкриття виставки Олени Неминучої

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 1 грудня, 12:00

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 1 грудня, 13:30

Що: Презентація книги Анатолія Дроздовського “Співуча Україна”

Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей

Коли: 1 грудня, 14:00

Що: Школа молодого науковця

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 1 грудня, 16:00

Реєстрація відкрита за посиланням: http://surl.li/mbhrg

Що: Концерт “Херсон. Люди, як струни”

Де: Новосельського, 63, Музична академія

Коли: 1 грудня, 17:00

Що: Презентація книги Олени Лотоцької “Ангели в намистах”

Де: Пастера, 15, Одеський академічний театр ім. Василя Василька

Коли: 1 грудня, 18:00

Що: Благодійний показ українських мультфільмів

Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія

Коли: 1 грудня, 18:00

Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfI3SqrLiY0lc…/viewform

Що: Екскурсія Німа Одеса

Де: Віце-адмірала Жукова 9

Коли: 1 грудня, 19:00

Запис у Наталії Михайленко (https://www.facebook.com/andriana.natali)

Що: Сольний концерт Олексія Кузьменка, флейта

Де: Новосельського, 63, Музична академія

Коли: 2 грудня, 12:00

Що: Майстер клас для дітей “Адвент ялинка”

Де: Преображенська, 35, бібліотека Багрицького

Коли: 2 грудня, 12:00

Що: Філософський клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 грудня, 12:00

Що: Концерт кафедри оперної підготовки

Де: Ковальська, 1

Коли: 2 грудня, 12:00

Що: Презентація книжок Євгенії Завалій

Де: Корольова, 46, б-ка для юнацтва

Коли: 2 грудня, 14:00

Що: Михайло Шабанов “Політичні ідеології: як визначити своє місце у політичному спектрі?”

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 2 грудня, 15:00

еєстрація: https://forms.gle/uxfpHLoEwQeLJ3GW8

Що: Презентація книги “Грані любові

Де: Преображенська, 35, бібліотека Багрицького

Коли: 2 грудня, 15:00

Що: Дитячий майстер клас “Фантастичні звірі”

Де: Пастера, 12 ОННБ

Коли: 3 грудня, 12:00

Реєстрація https://forms.gle/o7vu2RXg7fJWQG346

Що: Благодійний фестиваль до Дня Святого Миколая

Де: Парк Горького

Коли: 3 грудня, 11:00-19:00