Афиша Одессы: бесплатное кино, фестиваль собак, экскурсия в музей трамвая и другие события на выходные

Показы фильмов, презентации книг, лекции, экскурсии и даже фестиваль собак. В эти выходные 4-6 октября будут события на любой вкус. Наполняйте свой досуг яркими и полезными событиями, а мы всегда рады порекомендовать вам не только интересные события, но и бесплатные.
События пятницы, 4 октября
Что: Выставка Анны Павловой
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 4 октября, 14:00
Выбор редакции: Много юмора и исцеляющая музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе в выходные
События субботы, 5 октября
Что: Дни польского кино
Где: Планета кино, Небесной сотни, 2
Когда: 5 октября, 19:00
Что: Открытие выставки «А может смерть это не конец?»
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 5 октября, 14:30
Что: Презентация книги Александра Закерничного «Записки добровольца»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 октября, 15:00
Что: Презентация книги Нины Бондаренко «От стойки до колонны»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 октября, 16:00
Благотворительный взнос
Что: Лекция Сальвадор Дали
Где: Преображенская, 35-а, Б-ка Багрицкого
Когда: 5 октября, 16:00
События воскресенья, 6 октября
Что: Путешествие во времени вместе с музеем трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 6 октября, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886, или электронная запись через телеграм бот: @OMET_tour_bot
Что: Фестиваль собак MoreСобакFest
Где: парк Марка Твена
Когда: 6 октября, 14:00 — 18:00
Что: Показ фильма «Купянский рай»
Где: Планета кино, Небесной сотни, 2 ТРЦ City Center на Таирова
Когда: 6 октября, 14:00