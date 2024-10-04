Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы: бесплатное кино, фестиваль собак, экскурсия в музей трамвая и другие события на выходные

Афиша Одессы: бесплатное кино, фестиваль собак, экскурсия в музей трамвая и другие события на выходные

Показы фильмов, презентации книг, лекции, экскурсии и даже фестиваль собак. В эти выходные 4-6 октября будут события на любой вкус. Наполняйте свой досуг яркими и полезными событиями, а мы всегда рады порекомендовать вам не только интересные события, но и бесплатные.

События пятницы, 4 октября

Что: Выставка Анны Павловой
Где: Европейская, 67, Арт-пространство
Когда: 4 октября, 14:00

Выбор редакции: Много юмора и исцеляющая музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе в выходные
афишаСобытия субботы, 5 октября

Что: Дни польского кино
Где: Планета кино, Небесной сотни, 2
Когда: 5 октября, 19:00
афиша
Что: Открытие выставки «А может смерть это не конец?»
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 5 октября, 14:30
афишаЧто: Презентация книги Александра Закерничного «Записки добровольца»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 октября, 15:00
афиша
Что: Презентация книги Нины Бондаренко «От стойки до колонны»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 5 октября, 16:00
Благотворительный взнос
афишаЧто: Лекция Сальвадор Дали
Где: Преображенская, 35-а, Б-ка Багрицкого
Когда: 5 октября, 16:00
афиша

События воскресенья, 6 октября

Что: Путешествие во времени вместе с музеем трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 6 октября, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886, или электронная запись через телеграм бот: @OMET_tour_bot
афишаЧто: Фестиваль собак MoreСобакFest
Где: парк Марка Твена
Когда: 6 октября, 14:00 — 18:00
афишаЧто: Показ фильма «Купянский рай»
Где: Планета кино, Небесной сотни, 2 ТРЦ City Center на Таирова
Когда: 6 октября, 14:00
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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