Новости Одессы и Одесской области

Много юмора и исцеляющая музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе в выходные

Много юмора и исцеляющая музыка: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе в выходные

Комедия от киевского театра «Черный квадрат», выступления стендаперов Антона Тимошенко и Богдана Боярина, прогулка по старой Одессе среди шедевров архитектуры с Дмитрием Шаматажи и целебные звуки фортепиано от пианотерапевта Игоря Янчука — такие топ-5 событий наиболее достойны внимания по мнению «Одесской Жизни» в выходные 4-6 октября.

Настоящий подарок одесситам подготовил пианотерапевт Игорь Янчук, который играет по утрам на Ланжероне. В эту пятницу он будет играть в другой атмосфере камерного концертного зала. Также в пятницу фанаты театра Черный квадрат смогут посмотреть их новый спектакль. Любителей стендапа ждут на своих концертах в субботу на воскресенье Антон Тимошенко и Богдан Боярин. Ну, а если вы хотите насладиться прогулкой среди шедевров архитектуры и узнать что-то новое о нашем городе — вас ждет улица Гоголя в компании прогулковода Дмитрия Шаматажи.

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4 октября, 18:00. Пианотерапия. Концерт Игоря Янчука Отель Ribas Duke

Возможно вы не узнаете этого музыканта в вечернем костюме. Но уверены, что сразу вспомните этого музыканта, когда мы скажем, что это именно он играет по утрам и вечерам на Ланжероне. В эту пятницу можно будет послушать прекрасную музыку в уютном зале.
афиша4 октября, 18:00. Гастроли театра «Черный квадрат». Спектакль «Две полоски или двойная сплошная». Украинский театр

Без отрицания, популярный театр «Черный квадрат» снова в Одессе. На этот раз одесситам покажут комедийный спектакль об отношениях и беременности. На сцене — Александр Розвяков, Ольга Гриценко, Ксения Николенко, Полина Голованова. Внимание, это мероприятие только для взрослых!
афиша5 октября, 18:00. Сольный стендап Антона Тимошенко. Украинский театр

Новая программа известного украинского стендапера. Это выступление уже видели зрители Канады и США. Наконец дошла очередь и до одесситов.
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5 октября, 19:00. Богдан Боярин. Сольный стендап Odessa Factory Group

Если для Вас в юморе нет табу, концерт Богдана — лучший вариант провести вечер и посмеяться. А шутить будут на темы: отношений,
секса, социальную критику, о себе и окружении. Единственное, чего не будет, обещают, организаторы — так это политики. Надо идти!
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6 октября, 14:00. Архпрогулка по Гоголя.

Предлагаем вам не просто прогулку, а полное погружение в одну из самых красивых улиц нашего города. Вы увидите дом самого фанатичного любителя собак, дом с самыми украинскими атлантами, познакомитесь со старинным гаражом Первого Автомобильного Общества, а также узнаете много нового о тех, кто когда-то жил на этой улице.
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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