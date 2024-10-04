Афіша Одеси: безкоштовні кіно, фестиваль собак, екскурсія в музей трамваю та інші події на вихідні

Покази фільмів, презентації книжок, лекції, екскурсії і навіть фестиваль собак. Цими вихідними 4-6 жовтня будуть події на будь який смак. Наповнюйте своє дозвілля яскравими та корисними подіями, а ми завжди раді порекомендувати вам не лише цікаві події, а й безкоштовні.
Події п’ятниці, 4 жовтня
Що: Виставка Анни Павлової
Де: Європейська, 67, Арт-простір
Коли: 4 жовтня, 14:00
Вибір редакції: Багато гумору та зцілююча музика: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі у вихідні
Події суботи, 5 жовтня
Що: Дні польського кіно
Де: Планета кіно, Небесної сотні, 2
Коли: 5 жовтня, 19:00
Що: Відкриття виставки “А може смерть це не кінець?”
Де: Софіївська, 5-а, Художній музей
Коли: 5 жовтня, 14:30
Що: Презентація книги Олександра Закерничного “Записки добровольця”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 5 жовтня, 15:00
Що: Презентація книги Ніни Бондарєнко “Від стійки до колони”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 5 жовтня, 16:00
Благодійний внесок
Що: Лекція Сальвадор Далі
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 5 жовтня, 16:00
Події неділі, 6 жовтня
Що: Подорож у часі разом з музеєм трамваю
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 6 жовтня, 12:00
Попередній запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886, або електронний запис через телеграм бот: @OMET_tour_bot
Що: Фестиваль собак MoreСобакFest
Де: парк Марка Твена
Коли: 6 жовтня, 14:00 – 18:00
Що: Показ фільму “Купʼянський рай”
Де: Планета кіно, Небесної сотні, 2 ТРЦ City Center на Таїрова
Коли: 6 жовтня, 14:00