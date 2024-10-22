Афиша Одессы: 22 — 24 октября можно посетить фестиваль, бесплатные концерты и выставки

Этот вторник выдался «безнадежным», но среда и четверг компенсируют это недоразумение. Эти два дня будут очень насыщенными на события. Так, библиотека Грушевского ждет двухдневный книжный фестиваль, в культурном центре Union — открытие выдающейся выставки, а джазовая академия отметит юбилей Либертанго! Но это еще не все — ищите больше в нашей заметке.
Что: Фестиваль украинской книги памяти Михаила Грушевского
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 23 – 24 октября, 11:00 – 16:00
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Что: Открытие выставки “Конкуренты Вместе”
Где: Троицкая, 43, КЦ UNION
Когда: 23 октября, 16:00
Что: Джазовая академия “Libertango. Музыка Свободы”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 октября, 17:00
Что: American English Club
Где: Онлайн Регистрация
Когда: 23 октября, 17:00
Что: Презентация книги «Сказки ромского солнца»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 24 октября, 13:00
Что: Презентация книги «Следы на воде» Владислава Китика
Где: Градоначальническая, 9 Б-ка Паустовского
Когда: 24 октября, 14:00
Что: Лекция Ирины Нечиталюк «Тарас Шевченко»
Где: Онлайн
Когда: 24 октября 16:00
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Что: Лекция Майи Макеевой по истории фотографии
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 24 октября, 16:00
Что: Лекция Александра Слисарчука «Семья Маврокордато»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 24 октября, 17:00