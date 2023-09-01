Афиша Одессы: 1-3 сентября в Одессе пройдут бесплатные концерт, ярмарка, лекции и выставки

Осень в Одессе начинается с ярких событий, посетить которые можно бесплатно. К Дню Рождения Одессы в Одесской областной Филармонии прозвучит поэзия одесских авторов и музыкантов. А ярмарка производителей крафта приглашает на три дня безумного вкуса от лучших пивоваров.
Каждый выбирает то, что ему нравится. А мы подскажем, где и как это лучше сделать.
Что: Благотворительная пивная ярмарка
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 1-3 сентября
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 1 сентября, 13:30
Что: Презентация газеты Всемирного клуба одесситов
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 1 сентября, 14:00
Что: Праздничный концерт солистов филармонии
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 1 сентября, 17:00
Что: Лекция «Хаджибей на современном плане Одессы»
Где: онлайн-формат
Когда: 1 сентября, 17:00
Что: Уличная выставка «Воля не смерть»
Где: Дерибасовская/Гаванна
Когда: 2 сентября, 16:00
Что: Выставка Елены Ксенофонтовой «Одесса. В отражении реальности»
Где: Городской сад, Летний театр
Когда: 2 сентября, 17:00
Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 3 сентября, 17:00
Читайте также: Какие праздники ждут украинцев в сентябре – опубликован полный список