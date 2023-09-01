Афиша Одессы: 1-3 сентября в Одессе пройдут бесплатные концерт, ярмарка, лекции и выставки

Осень в Одессе начинается с ярких событий, посетить которые можно бесплатно. К Дню Рождения Одессы в Одесской областной Филармонии прозвучит поэзия одесских авторов и музыкантов. А ярмарка производителей крафта приглашает на три дня безумного вкуса от лучших пивоваров.

Каждый выбирает то, что ему нравится. А мы подскажем, где и как это лучше сделать.

Что: Благотворительная пивная ярмарка

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 1-3 сентября

Что: Украинский клуб

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 1 сентября, 13:30

Что: Презентация газеты Всемирного клуба одесситов

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 1 сентября, 14:00

Что: Праздничный концерт солистов филармонии

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 1 сентября, 17:00

Что: Лекция «Хаджибей на современном плане Одессы»

Где: онлайн-формат

Когда: 1 сентября, 17:00

Что: Уличная выставка «Воля не смерть»

Где: Дерибасовская/Гаванна

Когда: 2 сентября, 16:00

Что: Выставка Елены Ксенофонтовой «Одесса. В отражении реальности»

Где: Городской сад, Летний театр

Когда: 2 сентября, 17:00

Что: День поддержки переселенцев

Где: Парк Горького

Когда: 3 сентября, 17:00

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