Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси: 1-3 вересня в Одесі пройдуть безкоштовні концерт, ярмарок, лекції та виставки

Афіша Одеси: 1-3 вересня в Одесі пройдуть безкоштовні концерт, ярмарок, лекції та виставки

Осінь в Одесі починається з яскравих подій, відвідати які можна безкоштовно. До Дня Народження Одеси в Одеській обласній Філармонії пролунає поезія одеських авторів та музикантів. А ярмарок виробників крафту запрошує на три дні шаленого смаку від найкращих пивоварів.

Кожен вибирає те, що йому подобається. А ми підкажемо, де і як це краще зробити.

Що: Благодійний пивний ярмарок

Де: Міський сад, Літній театр

Коли: 1-3 вересня

Що: Український клуб

Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 1 вересня, 13:30

Що: Презентація газети Всесвітнього клубу одеситів

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 1 вересня, 14:00

Що: Святковий концерт солістів філармонії

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 1 вересня, 17:00

Що: Лекція “Хаджибей на сучасному плані Одеси”

Де: онлайн-формат 

Коли: 1 вересня, 17:00

Що: Вулична виставка “Воля не смерть”

Де: Дерибасівська/Гаванна

Коли: 2 вересня, 16:00

Що: Виставка Олени Ксенофонтової “Одеса.У відображенні реальності”

Де: Міський сад, Літній театр

Коли: 2 вересня, 17:00

Що: День підтримки переселенців

Де: Парк Горького

Коли: 3 вересня, 17:00

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