Афіша Одеси: 1-3 вересня в Одесі пройдуть безкоштовні концерт, ярмарок, лекції та виставки

Осінь в Одесі починається з яскравих подій, відвідати які можна безкоштовно. До Дня Народження Одеси в Одеській обласній Філармонії пролунає поезія одеських авторів та музикантів. А ярмарок виробників крафту запрошує на три дні шаленого смаку від найкращих пивоварів.
Кожен вибирає те, що йому подобається. А ми підкажемо, де і як це краще зробити.
Що: Благодійний пивний ярмарок
Де: Міський сад, Літній театр
Коли: 1-3 вересня
Що: Український клуб
Де: Троїцька 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 1 вересня, 13:30
Що: Презентація газети Всесвітнього клубу одеситів
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 1 вересня, 14:00
Що: Святковий концерт солістів філармонії
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 1 вересня, 17:00
Що: Лекція “Хаджибей на сучасному плані Одеси”
Де: онлайн-формат
Коли: 1 вересня, 17:00
Що: Вулична виставка “Воля не смерть”
Де: Дерибасівська/Гаванна
Коли: 2 вересня, 16:00
Що: Виставка Олени Ксенофонтової “Одеса.У відображенні реальності”
Де: Міський сад, Літній театр
Коли: 2 вересня, 17:00
Що: День підтримки переселенців
Де: Парк Горького
Коли: 3 вересня, 17:00
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