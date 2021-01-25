25 января у Александра Бабича – историка, краеведа, сценариста, создателя экскурсионного агентства “Тудой-Сюдой” – День рождения. Ему исполняется 50 лет. “Одесская жизнь” поздравляет Александра Бабича с юбилеем и желает ему никогда не переставать удивлять этот мир своими открытиями и интересными находкам прошлого времени. Поскольку большинство одесских проблем, о которых говорил Александр Бабич два года назад, не потеряли актуальности и сегодня, мы публикуем еще раз материал, который выходил на сайте 16 мая 2018 года, с обновлениями.

Нынешняя ситуация в Одессе, а точнее состояние ее исторического облика, вызывает опасения, причем давно и серьезно. «Болит душа» за Жемчужину у моря у городской интеллигенции, представителей культуры и искусства, научного сообщества, у краеведов и музейщиков, у представителей СМИ и, конечно, одесситов. Но только не у чиновников, по закону ответственных за сохранение нашего города.

Как с этим бороться и как остановить уничтожение «Одессы-Мамы»? Свой вариант «плана спасения» предлагает историк, краевед и экскурсовод Александр БАБИЧ.

Александр Бабич: В Одессе солнце светит через бетонные монстры

Почему погибает Одесса?

По мнению Александра Бабича, Одесса погибает. Краевед объясняет, почему.

1. Город убивается стремительно. Не думаю, что здесь есть «злой умысел» или «заговор». Элементарная жадность, тотальная коррупция, зависимость Труханова от различных бизнес- и политических групп, отсутствие у чиновников профессиональной заинтересованности, полная манипулятивность Городским советом и вопиющий непрофессионализм контрольных органов.

2. Городское общество разрознено. Любая протестная акция оценивается по принципу: «Кому это выгодно?» и «Кто с этого что хочет поиметь?». Поэтому большая часть населения игнорирует их тотально. Да и вообще, большей части населения не нужно ничего, кроме заполненности холодильника.

3. Бизнес и чиновники мыслят исключительно сиюминутной выгодой и личными мгновенными заработками. Таким образом, в ближайшей перспективе (5-10 лет) мы получаем тотальную застройку ВСЕЙ прибрежной и парковой зоны, перестройку ВСЕХ ветхих и полуразрушенных старых домов в историческом центре (Пушкинская, Екатерининская, Софиевская, Гоголя и .т.п.) а в ближайших 2-3 года уничтожение ансамбля Приморского бульвара (под непосредственной угрозой уже Дворец Моряков, Дом Орлова, Статуправление, ШМОНя).

4. У «Киева» полно своих проблем, и Труханов их пока устраивает, как гарант относительной тишины в Одессе.

Необходимы быстрые и понятные шаги

Отсюда следует, если мы хотим сохранить НАШ ГОРОД для наших детей, необходимы быстрые и понятные шаги.

1. Попытка диалога с властью. Не думаю, что, кроме обещаний «мы подумаем!», он к чему-то приведет, но говорить надо всегда, т.к. деятельные механизмы в любом случае замкнуты на чиновничий аппарат.

В случае отсутствия действенной реакции властей в ближайшее время предлагаю:

2. Создание «понятных угроз» для власти.

2.1. Объединение всех публичных людей города: интеллигенция, ректоры вузов, артисты, музыканты, директора музеев, Всемирный клуб одесситов, художники, краеведы и гиды, медийщики и т.п.

2.2. Общее Городское собрание (желательно в знаковом месте, например, в Оперном театре) — обсуждение вышеперечисленными гражданами Одессы БЕДЫ!!! (Жду предложений от руководства залов).

2.3. Распространение одной единой листовки на входах во все Музеи, театры, публичные пространства, в масс-медиа, лояльные к акции магазины, конторы, турагентства и т.п.

Текст листовки: «Простите нас за такую Одессу, но нынешняя городская власть НЕНАВИДИТ СВОЙ ГОРОД!» и портрет Труханова на фоне Дома Гоголя, например (тут можно покреативить художникам и дизайнерам).

2.4. Создание ситуации нерукоподаваемости депутатам Городского и Облсоветов и чиновникам мэрии, которые голосуют «за», либо не борются с уничтожением города — списки будут распространены. Формы: не приглашать на концерты и мероприятия; не откликаться на личные и коммунальные просьбы; не принимать участие в акциях, которые организовывают соответствующие органы.

2.5. Формирование угрозы активной контрагитации нами на всех доступных нам уровнях против действующих депутатов и мэра.

3. Формирование независимой юридической группы (адвокаты, юристы), которые готовы взять на себя правовое обеспечение всех резонансных фактов уничтожения города. Тут нужна ясная координация и достаточное количество юристов, готовых включиться в борьбу за свой город.

4. Внутреннее подавление в каждом из нас «личной неприязни», политических амбиций и личных интересов, связанных со всем, кроме желания СПАСТИ МАМУ! Но при этом, невозможность самоустраниться и сказать: «Это не мое дело, тем более, что Труханов мне пообещал забор покрасить!»

План спасения. Первичные требования:

Трехлетний мораторий на любую застройку в историческом Центре, парковой и приморской зоне!

Создание Программы Спасения исторического центра (с понятными статьями финансирования и сроками реализации).

Замена дискредитировавших себя чиновников — главный городской архитектор, начальник управления охраны культурного наследия, профильный вице-мэр.

Срочная консервация разрушающихся зданий — Домов Гоголя, Либмана и т.п.

Привлечение иногородних и иностранных реставрационных компаний для работы в Одессе.

Отмена первичных разрешений на «уничтожение» всех памятников архитектуры (Дворец Моряков, ШМОНя) и организация публичного обсуждения возможности их перепланировки и реставрации заявленными инвесторами.

Создание профессионального и не ангажированного Консультационного совета в замен ныне существующего.

Создание городского реставрационного предприятия. А для этого восстановления системы подготовки реставраторов в Строительной академии и «Грековке».

Запуск на улицы Одессы иностранных дорожно-ремонтных компаний. Устранение монополии Росдорстроя!

О том, почему, прогуливаясь по городу, одесситы рискуют жизнью, читайте здесь.