Как влияет месяц рождения на здоровье: что говорят ученые?

Связь месяца рождения и здоровья человека всегда считалась скорее астрологической, чем медицинской темой, однако ученые Колумбийского университета доказали, что это не так. Они пришли к выводу, что месяц рождения влияет не только на возникновение хронических заболеваний, но и на способности человека. Такие исследования проводили также британские, датские и испанские ученые.

Связь месяца рождения и здоровья австрийский врач Штур заметил еще в середине прошлого века. Около 30 лет ученые проводили исследования этой зависимости и доказали, что никакой мистики в этом нет, а причины – чисто материалистические. Считается, что это связано с сезонными изменениями и колебаниями уровня витамина D в момент рождения.

На каждого человека во время рождения и в первые месяцы его жизни влияют многочисленные факторы – климат, ультрафиолетовые лучи, инфекции и питание. Солнечный свет стимулирует выработку в организме витамина D, который помогает наладить работу тысячи генов. Если в первые месяцы жизни этого витамина недостаточно, это может влиять на психическое и физическое здоровье в течение всей жизни.

При этом исследователи предупреждают: не обязательно каждый, кто родился в «месяц риска», действительно заболеет. Это всего лишь предопределенность, которая вполне может не стать реальностью. А если вы все же опасаетесь за свое здоровье, следите за питанием, больше двигайтесь и бывайте на свежем воздухе, и тогда никакие хвори вас не одолеют.

ЯНВАРЬ: рожденные в первый месяц зимы чаще страдают от гипертонии и кардиомиопатии.

Мужчины – от запоров, язв, боли в пояснице.

Женщины – от мигрени, тяжелой менопаузы, сердечных приступов.

ФЕВРАЛЬ: у именинников февраля часто возникают проблемы с дыхательной системой.

У мужчин – болезни щитовидной железы, заболевания сердца, остеоартрит.

У женщин – остеоартрит, проблемы со щитовидной железой, тромбоз.

МАРТ: у людей, рожденных в первый месяц весны, часто наблюдается аритмия, сердечная недостаточность, пролапс митрального клапана.

Мужчины страдают от катаракты, заболеваний сердца, астмы.

Женщины – от артритов, ревматизма, запоров.

АПРЕЛЬ: те, кто празднует день рождения в апреле, предрасположены к стенокардии.

Мужчины – к астме, остеопорозу, заболеваниям щитовидной железы.

Женщины – к остеопорозу, опухолям, бронхитам.

МАЙ: рожденные в мае чаще других страдают от рассеянного склероза.

Мужчины – от депрессий, астмы, диабета.

Женщины – от аллергии, остеопороза, запоров.

ИЮНЬ: именинники июня, как правило, предрасположены к сердечным недугам, в частности, к инфаркту миокарда.

Мужчины – к заболеваниям сердца, катаракте, хроническому бронхиту.

Женщины – к недержанию мочи, артриту, ревматизму.

ИЮЛЬ: рожденные в июле склонны к гипертонии и болезни мочевыводящих путей, респираторным заболеваниям.

Мужчины – к артриту, астме, опухолям.

Женщины – к шейному остеохондрозу, астме, опухолям.

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АВГУСТ: именинники последнего месяца лета чаще других страдают от астмы.

Мужчины – от остеопороза, проблем со щитовидной железой.

Женщины – от тромбоза, артрита, ревматизма.

СЕНТЯБРЬ: рожденные в сентябре часто страдают от остеопороза.

Мужчины – от астмы, заболеваний щитовидной железы.

Женщины – от проблем со щитовидкой, злокачественных опухолей.

ОКТЯБРЬ: именинники октября предрасположены к остеопорозу, астме, аллергии на укусы насекомых, инфекциям дыхательных путей.

Мужчины – к проблемам со щитовидной железой, мигрени.

Женщины – к анемии.

НОЯБРЬ: те, кто родился в последний месяц осени, чаще других страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Мужчины – кожными заболеваниями, проблемами с сердцем, щитовидкой.

Женщины – запором, сердечными приступами, варикозом.

ДЕКАБРЬ: именинники декабря склонны к синякам.

Мужчины – к катаракте, депрессии, сердечным приступам.

Женщины – к астме, хроническому бронхиту, тромбозу.

Место рождения также имеет значение

Риск определенных заболеваний также зависит от географической широты, в которой родился человек. Например, исследование, которое проводили датские ученые, показало, что в Дании астмой чаще болеют те, кто родился в мае и августе. В этот период угол падения солнечных лучей соответствует июлю и октябрю в Нью-Йорке, на которые приходится большинство бронхо-легочных заболеваний в Америке. То же касается продолжительности жизни: в Европе долгожителей больше среди тех, кто родился с сентября по ноябрь, а вот в Австралии – с апреля по июнь.

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