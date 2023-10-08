Нина Матвиенко: о судьбе, патриотизме и мистических событиях

Грустную весть узнали украинцы в этот воскресный день, 8 октября 2023 года: нас навсегда покинула «душа украинской песни». Именно так называли известную украинскую певицу Нину Матвиенко.

В память об артистке «Одесская жизнь» решила вспомнить, что рассказывала сама певица о своей жизни и не только.

Путь певицы к известности был непростым. Нина Матвиенко родилась на Житомирщине в многодетной семье и была пятым ребенком из одиннадцати. Было время, когда она мечтала стать спортсменкой, а однажды на районных соревнованиях даже заняла первое место по метанию деревянных гранат. Правда, к окончанию школы она поняла, что хочет стать певицей. В вокальную студию при хоре имени Веревки ее не приняли. Пришлось будущей артистке получать профессию крановщицы на заводе «Химмаш». Зато через год ее сразу зачислили в хор, и вскоре молодую певицу знала вся Украина.

Нина Митрофановна — народная артистка страны, лауреат Государственной премии и Герой Украины, солистка ансамбля «Киевская камерата». Ее имя знают не только у нас, но и за рубежом. В жизни Нина Матвиенко придерживается библейских заповедей и уверена, что без одобрения высших сил в ее судьбе ничего бы такого не произошло.

Когда я родилась, была такой немощной, что мама даже не верила в то, что я выживу. И тогда произошло чудо. Проходившая мимо нашей хаты пожилая незнакомка попросила посмотреть на малое дитя. Это и сейчас не всем позволяется, а в те годы допускать посторонних людей к новорожденному ребенку и вовсе считалось делом опасным. Но мама почему-то пустила ее в дом, подвела к моей люльке. «Такой маленький ребеночек», – улыбнулась незнакомка. – «Да, кусок мяса лежит. Разве ж это ребенок?» – вздохнула мама. – «О, вы еще не знаете, какую славу принесет вам этот ребенок!» – ответила та».

Я знала, что музыка — моя судьба. У каждого она закладывается при рождении — Господь метит своих детей, и я с раннего детства знала, что он меня поцеловал. Ведь так тяжело было всем в то время, а моя судьба легко складывалась. Чем же еще это можно объяснить? Мне не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы все так удачно для меня сложилось. Просто, будучи ученицей десятого класса Коростеньской школы-интерната, приехала на каникулы в Киев, услышала по радио о наборе в Хор имени Веревки, меня прослушали и сказали приезжать через два года, потому что на тот момент курс уже был сформирован. После школы год работала на заводе ученицей крановщицы и вскоре меня зачислили в хор, а через год уже брали с собой на гастроли.

Сегодня многие патриотизм ассоциируют только с вышиванкой. Я же вкладываю в это понятие что-то совсем иное. Всю чистоту нации, высокую культуру своего народа, восстановление страниц нашей истории, которая на протяжении стольких столетий была скрыта от нас. Для меня, например, стало потрясающим открытием то, что Аскольд, могила которого расположена на берегу Днепра, был равноапостольным. Получается, что он первый, кто принял христианство. Не Ольга и не Владимир!

Почему-то принято считать, что народное пение — это какая-то самодеятельность. Но, на самом деле, это такая палитра, которую очень сложно воспроизвести правильно. Столько полутонов, тончайших переливов, которых в кричащей манере не передашь. Я всю жизнь пою, но не могу найти это народное звучание до сих пор.

Знаете, была у меня в жизни ситуация, после которой мой скептицизм пошатнулся и я начала во многое верить. Однажды во время выступления ко мне подошла женщина и сказала: «Я слышу, как с вами поет ваша мать». А мамы уже много лет как не было. На что я ответила: «Ну, продолжайте тогда песню петь вместо меня. Увидим, как моя мама рядом подпевает». Женщина была русскоязычной, песню эту слышала вообще впервые в жизни, но… запела! Я настолько была шокирована — словами не передать!

Анализируя современную украинскую эстраду, могу сказать, что она намного скромнее зарубежной. И в то же время какая-то зашоренная, зацикленная, лишенная романтики, воздушности. Все песни сводятся к одному: «я и ты». Вот и все темы. Я считаю, что это провинциальный уровень. Никогда не выделяю достойных и недостойных исполнителей — все они достойны по-своему. У каждой звезды есть свои поклонники, поэтому я никого не вправе осуждать. Единственное, чего не понимаю, — того, что на концерты людей, лишенных голоса, идут толпы людей.

Не нужно гнаться за деньгами. Особенно девочкам. Ведь мы по христианской традиции должны быть защищены мужем. Он должен зарабатывать больше и содержать семью. А жена должна тратить заработанное на носочки, шапочки, подушечки… Супруга должна быть карманной, беззаботной. А сейчас мир перевернулся. Все откладывают деньги в банки. Супруг не знает, сколько зарабатывает жена, а та не знает о доходах мужа. Это же ненормально!

Напомним, о смерти певицы Нины Матвиенко сообщила сегодня, 8 октября, ее дочь Антонина. Причину смерти матери она не точнила. Также пока что ничего не известно о дате прощания с артисткой и дне ее похорон.

Ирина ВАЛЕНТИНОВА