«Кондитерская освещается электричеством» или чем было знаменито одесское кафе «Фанкони»

С кого началось кафе «Фанкони» и причем здесь Скедевр?

В 1872 году, на углу улиц Екатерининской и Ланжероновской, открылось одно из самых легендарных заведений Одессы — кафе-кондитерская «Фанкони». Его открыл 33-летний швейцарец Яков Фанкони, после того как проработал 16 лет в одной из лучших кондитерской Варшавы у своего дяди. Через год у Якова появился компаньон по бизнесу — его брат Доминик Фанкони. С тех пор, горожане стали называть заведение «кафе братьев Фанкони».

В 1877-ом году, управляющим кондитерской стал земляк братьев Фанкони — Флориан Скведер. Однако, в 1878 году Яков Фанкони умер, а еще через три года печальная участь постигла и его брата. Скведер выкупил у наследников Фанкони акции прибыльного и процветающего предприятия и становится его единоличным владельцем.

Здание, в котором находилось кафе, в 1894 году новый хозяин перестроил кондитерскую по последнему слову европейских стандартов. В «Фанкони» появились несколько залов, летняя веранда и «дамский зал», в котором посетители могли почитать отечественную и зарубежную корреспонденцию. Кроме того, кафе было одним из первых заведений в городе, которое обзавелось электрическим освещением, что по тем временам было грандиозной модернизацией заведения.

В конце XIX века одесситы наведывались за сладеньким в кафе-кондитерскую «Фанкони». А куда идти сейчас, если душа просит тортика или пирожного? Ищите ответы в ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Элитная тусовка и штаб налетчика: одна кондитерская — две крайности

Удачное расположение кафе, сделало его центром встреч одесской элиты. Здесь скрепляли сделки биржевые брокеры и дописывали строчки своих шедевров многие писатели. Чехов, Бунин, Бабель, Шаляпин, Уточкин и многие другие известные личности были завсегдатаями этого заведения. А однажды кафе посетил Владимир Маяковский. На нем была длинная желтая кофта. Этот эпизод интересен тем, что заказанное пирожное поэт ел с перевернутой тарелки. На такой «перфоманс» официант отреагировал чисто по-одесски: «За пирожное рубль. Тарелку вы не пачкали, кофтою полы протерли. На чай можете не давать».

Известно, что какое-то время кафе-кондитерская «Фанкони» была штабом легендарного одесского «крестного отца» Мишки Япончика. Существует история о том, что якобы Леонид Утесов однажды пожаловался Японцу на то, что кто-то из людей налетчика «подрезал» из гримерки Утесова его сценический фрак. После чего фрак был мгновенно возвращен его владельцу. Однако, из воспоминаний Михаила Водяного, которому сам Утесов и рассказал про этот эпизод, известно что фрак увели не у Утесова, а у его товарища — куплетиста Зингерталя. К слову сказать, Леонид Утесов работал в «Фанкони», как сейчас бы сказали, арт-директором. И неоднократно вел в нем аукционы. На одном из таких аукционов он продал ручные кандалы Григория Котовского за 300 золотых. А если верить слухам, то дубликат кандалов ушел в тот же вечер из под молотка в Оперном театре.

Карточный клуб: когда в кафе-кондитерской приходилось несладко

Впрочем, не только веселые истории окружают кафе «Фанкони». Над кондитерской находился популярный карточный клуб, в котором люди теряли и приобретали состояния за одну ночь. В одну из таких ночей, отец Юрия Олеши проиграл все семейное состояние. В одном из своих рассказов он написал:

«О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось «Юнище». Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, — и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных».

«Сладкая» жизнь кафе-кондитерской «Фанкони» закончилась в 1920 году. Вместо него появился «Клуб военморов им. Лейтенанта Шмидта». А позже, уже в советские времена здесь находился общепит под незатейливым названием «столовая №68». Сегодня на месте легендарного кафе «Фанкони» располагается одноименный ресторан Cafe Fanconi.

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