Настя Каменских: про критику, силу воли и совет как выглядеть красиво

4 мая свой День рождения отмечает украинская певица, актриса и телеведущая Настя Каменских. О том, какие драгоценности она любит, как относится к ботоксу, как питается и что советует, читайте в этой статье.

Она не любит скорость, маленькие автомобили и плохо водит свой джип. Любое изменение в ее внешности вызывает в прессе массу обсуждений и, как минимум, новый, часто скандальный, клип. Самой большой своей удачей считает «умение обходить подводные камни, такие как чужая постель». Настя гордится тем, что продвинулась к славе только благодаря своему таланту.

Каменских не из тех, кто притворно рассказывает о скромных запросах. За один гонорар от концерта Каменских можно купить, по выражению самой певицы, «средненькую машину». Она любит жизнь во всех ее проявлениях и отлично знает себе цену. Как настоящая женщина, она обожает бриллианты, большие авто и вкусную еду.

Я обожаю надевать бриллианты. Однажды на концерте у меня был случай — на сцене я махнула рукой, дорогой браслет расстегнулся и упал в толпу. Я очень испугалась, но после концерта все же его удалось найти. И как бы там ни было, в настоящих драгоценностях чувствую себя королевой. Серебро и белое золото никогда не любила. Мне не нравится серебряный цвет, он какой-то слишком холодный. Хотя знаю и понимаю, что знаменитые дизайнеры любят работать именно с белым золотом. А вот желтое золото (его еще называют европейским) — очень нравится.

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Куда бы я не поехала, меня везде воспринимают по-своему. Мама в шутку говорит, что во мне течет арийская кровь. Она у меня мама блондинка, с зелеными глазами и кудрявыми волосами, папа — брюнет. Я жила семь лет в Италии, — была «итальянкой» (хотя, в общем-то, естественно, ведь я выучила язык, манеру поведения). В Израиле — была «израильтянкой», в Испании — «испанкой». Наверное, если поеду в Грузию, — буду «грузинкой», а в Армении — «армянкой» (смеется).

Самая «страшная» критика в моей жизни — это критика моей мамы, больше никого я не боюсь, и ни на кого не обижаюсь. На самом деле, сейчас я с благодарностью воспринимаю мамину критику и то, что она держала меня в ежовых рукавицах. Вообще, мои родители дали мне очень много, и я считаю, что должна им это как-то возместить. Необходимо добиваться своей цели, быть достойной того, что они пытались мне заложить.

Продюсера не надо иметь — чревато для здоровья (смеется), с ним лучше дружить. Ошибаются молодые исполнители, думая: «нам никто не нужен, мы сами за себя». Но это все глупости. Бывает, что у человека есть талант к этому, но далеко не у каждого. Для девушки важно выбрать: или ты исполнитель, или продюсер. Певица должна не только петь, но хорошо выглядеть, а значит, нужно постоянно за собой следить. Задача продюсера «вычислять выигрышные песни» и первое капиталовложение в артиста — также, как правило, делает продюсер.

Дует «Потап и Настя»

С 2006 года Анастасия Каменских — участница дуэта «Потап и Настя», работа в котором приносит певице популярность, многочисленные награды и премии. Самые популярные песни проекта: «Не пара», «Внатуре», «Крепкие Орешки», «На районе», «Не люби мне мозги», «Новый год», «Чипсы, чиксы, лавандос», «Чумачечая весна», «Мы отменяем конец света», «Бумдиггибай», «Умамы».

Я удивляюсь людям, которые говорят, что у них нет силы воли! Все у вас есть, вы просто ленитесь! Это просто лень, которую вы не можете обуздать! А ленивый человек не заслуживает ни красивой одежды, ни хорошей работы. Попробуйте это заслужить, для начала просто подняв свою попу с дивана!

Я категорический противник ботокса, даже борец с ним. Когда вижу «обездвиженное» лицо, раздражаюсь. У меня тоже появились морщинки, но они мне безумно нравятся. Они облагораживают женщину, говорят о ее опыте. И силиконовую грудь терпеть не могу. Если Бог дал тебе маленькую грудь, не надо ее наращивать имплантатами. Лучше займись физкультурой, вот она реально поможет усовершенствовать фигуру.

Ежедневный рацион и советы Насти Каменских

Первый завтрак — овсянка (могу добавить немного тертого яблока) и 4 миндальных ореха.

Второй завтрак — три отварных яйца и салат.

Обед — это рис или гречка с отварной курицей (либо на гриле). Могу добавить оливковое масло и даже соль.

Полдник — белая рыба и овощи.

Ужин — нежирный творог и черный чай без сахара.

Экспресс-совет от Насти Каменских: «Если вечером надо выглядеть как богиня, день сделайте разгрузочным — меньше ешьте и вдоволь пейте воду. Ближе к вечеру примите горячую ванну с содой, достаточно одной пачки в 500 грамм. Сода выводит воду из организма, делая вас визуально стройнее. Но в такой ванне можно лежать не более 15 минут — чтобы не поднялось давление. Затем протрите кожу скрабом из молотого кофе, смойте его темным пивом. Нанесите на лицо и тело увлажняющие маски».

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Настя КАМЕНСКИХ: «Говорят, если что-то не получается и все идет против тебя — это знак, чтоб остановиться. А я считаю, что нужно пробиваться, рвать всех и вся. Нужно идти дальше, не задумываясь и ни на кого не обращая внимания».

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