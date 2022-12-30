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Город из Одесской области вошел в десятку самых привлекательных

Город из Одесской области вошел в десятку самых привлекательных

В рейтинге самых привлекательных городов Украины Измаил из Одесской области занял седьмое место.

Об этом стало известно после объявления итогов конкурса.

Всего в списке «Город Украины. Национальный выбор – 2022» 50 городов. 30 декабря, завершилось голосование на сайте проекта, которое началось еще до полномасштабного вторжения России в Украину – с начала февраля текущего года.

За то, какой город они считают лучшим, в общей сложности проголосовали около двух миллионов украинцев. Лучшим городом в Украине Измаил посчитали около 16 тысяч человек, что позволило ему занять 7-е место.

Городом, который выиграл конкурс, стал сейчас оккупированный Северодонецк. Он получил 158 тысяч голосов.

На втором и третьем местах – Харьков и Луцк. Также в десятке Херсон, Николаев, Краматорск, Запорожье, Мариуполь и Днепр.

Конкурс «Город Украины. Национальный выбор» проводится с 2020 года. Голосовать там могут все желающие. В 2020 Измаил стал одиннадцатым, а в 2021 — шестым в рейтинге. Побеждали ранее Мелитополь и Ивано-Франковск.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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