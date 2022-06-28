Новости Одессы и Одесской области

28 июня Украина отмечает День Конституции

28 июня Украина отмечает День Конституции

День Конституции в Украине – это государственный праздник, который каждый год празднуется 28 июня. В 2022 году конституции страны исполнилось 26 лет. Этот день закреплен как выходной, но в этом году он будет рабочим из-за вооруженной агрессии российской федерации.

Как принимали Конституцию

Конституция Украины – основной закон нашей страны. Он определяет ее государственное устройство и дает гарантии прав и свобод каждому гражданину.

Принята Конституция была 28 июня 1996 года. Президентом тогда был Леонид Кучма, с спикером парламента — Александр Мороз. Заседание, на котором приняли основной закон нашей страны длилось непрерывно 24 часа. Тогдашний глава Верховной Рады прокомментировал это так — работа над документом будет продолжаться, пока его не примут. В день принятия Конституции за нее проголосовало, по разным данным 315 или 321 народный депутат, при необходимы 300голосах.

Из всех республик бывшего Советского Союза Украина приняла новый основной закон позже всех — уже шел 5-й независимости. До этого действовала старая Конституция УССР. Начиная с 1991 года было предложено целых 15 проектов этого документа. Международное сообщество Конституцию Украины одобрило и признало одной из самых демократических в мире.

Будет ли выходной в День Конституции в 2022 году

День Конституции Украины считается одним из основных государственных праздников и всегда был выходным. Но в этом году из-за вооруженной агрессии россии в стране действует военное положение и выходной был отменен. Так что в 2022 году 28 июня является рабочим днем.

Интересные факты про Конституцию Украины

  • Кроме действующей на сегодняшний день Конституции, в истории Украины было еще 4 аналогичных документа:
  • конституция Филиппа Орлика 1710 года;
  • конституция УНР, принятая 29 апреля 1918 года;
  • конституция ЗУНР, принятая 13 ноября 1918 года;
  • временная конституция Карпатской Украины 15 марта 1939 года.
  • Процесс подготовки Конституции Украины тянулся шесть лет — с 1990 по 1996 год. На протяжении этого времени было предложено 15 проектов документа.
  • Острые дискуссии велись касательно полномочий между ветками власти, символики, частной собственности, а также статусом Республики Крым и русского языка.
  • Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на самом заседании парламента. Он смотрел его в кабинете в прямом эфире. Однако за несколько минут до окончательного решения пришёл в сессионный зал. Кучма назвал это событие историческим.
  • Самый маленький экземпляр основного Закона Украины размером 2×3 см. Его создал художник Игорь Степанов в 2011 году. В ней 160 страниц, а вес — 15 граммов.
  • При подготовке ко второму чтению в документ внесли около шести тысяч поправок. Все три месяца комиссия работала над проектом без выходных с 9 утра и до 10 вечера.
  • Первые слова тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Мороза после принятия Конституции 315 голосами были такими: Есть Конституция!
  • День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить