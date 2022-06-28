28 июня Украина отмечает День Конституции

День Конституции в Украине – это государственный праздник, который каждый год празднуется 28 июня. В 2022 году конституции страны исполнилось 26 лет. Этот день закреплен как выходной, но в этом году он будет рабочим из-за вооруженной агрессии российской федерации.

Как принимали Конституцию

Конституция Украины – основной закон нашей страны. Он определяет ее государственное устройство и дает гарантии прав и свобод каждому гражданину.

Принята Конституция была 28 июня 1996 года. Президентом тогда был Леонид Кучма, с спикером парламента — Александр Мороз. Заседание, на котором приняли основной закон нашей страны длилось непрерывно 24 часа. Тогдашний глава Верховной Рады прокомментировал это так — работа над документом будет продолжаться, пока его не примут. В день принятия Конституции за нее проголосовало, по разным данным 315 или 321 народный депутат, при необходимы 300голосах.

Из всех республик бывшего Советского Союза Украина приняла новый основной закон позже всех — уже шел 5-й независимости. До этого действовала старая Конституция УССР. Начиная с 1991 года было предложено целых 15 проектов этого документа. Международное сообщество Конституцию Украины одобрило и признало одной из самых демократических в мире.

Будет ли выходной в День Конституции в 2022 году

День Конституции Украины считается одним из основных государственных праздников и всегда был выходным. Но в этом году из-за вооруженной агрессии россии в стране действует военное положение и выходной был отменен. Так что в 2022 году 28 июня является рабочим днем.

Интересные факты про Конституцию Украины

Кроме действующей на сегодняшний день Конституции, в истории Украины было еще 4 аналогичных документа:

конституция Филиппа Орлика 1710 года;

конституция УНР, принятая 29 апреля 1918 года;

конституция ЗУНР, принятая 13 ноября 1918 года;

временная конституция Карпатской Украины 15 марта 1939 года.

Процесс подготовки Конституции Украины тянулся шесть лет — с 1990 по 1996 год. На протяжении этого времени было предложено 15 проектов документа.

Острые дискуссии велись касательно полномочий между ветками власти, символики, частной собственности, а также статусом Республики Крым и русского языка.

Президент Украины Леонид Кучма не присутствовал на самом заседании парламента. Он смотрел его в кабинете в прямом эфире. Однако за несколько минут до окончательного решения пришёл в сессионный зал. Кучма назвал это событие историческим.

Самый маленький экземпляр основного Закона Украины размером 2×3 см. Его создал художник Игорь Степанов в 2011 году. В ней 160 страниц, а вес — 15 граммов.

При подготовке ко второму чтению в документ внесли около шести тысяч поправок. Все три месяца комиссия работала над проектом без выходных с 9 утра и до 10 вечера.

Первые слова тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Мороза после принятия Конституции 315 голосами были такими: Есть Конституция!

День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции.