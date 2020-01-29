Из истории Одессы в огне: как пылал молодой город и как с этим боролись

29 января отмечают День работников пожарной охраны Украины. Об истории одесских пожаров и спасательной службе города и области знал, кажется, все Федор Изотович Литвяков.

В последние годы жизни он был председателем Одесской областной общественной организации Всеукраинской Ассоциации ветеранов войны и службы гражданской защиты, написал несколько книг, стал основателем Музея пожарного дела в Одессе.

Он и рассказывал мне в свое время о том, как горела Одесса в далеком прошлом и как создавалась служба по ликвидации пожаров… Время неумолимо. Как сообщили нам в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Федор Литвяков, прошедший путь от инспектора государственного пожарного надзора до заместителя начальника управления пожарной охраны, от лейтенанта до полковника внутренней службы, не так давно ушел из жизни.

А кропотливо собранные им факты живут…

Федор Литвяков утверждал: «История города — это еще и история случившихся в нем пожаров. Конечно, важно и интересно знать, как формировалась пожарная служба города, но важно понимать и другое: пожары оказали немалое влияние и на систему городского водопровода, и на архитектуру города и на многие другие процессы, происходившие в Одессе…»

Первая пожарная команда была создана в Одессе в 1802 году. Она называлась Бульварной (так назывался полицейский участок), располагалась на улице Полицейской (ныне ул. Бунина) и, что очень любопытно, там она и сохранилась. Вот только каланчу, на которой всегда присутствовал наблюдатель, вы уже не увидите.

Работая в архивах, Федор Литвяков обнаружил рапорт секунд-майора Григория Кирьякова одесскому градоначальнику, в котором изложена просьба о выделении денег на покупку «трех пожарных лошадей и водолейной трубы общей суммой 5256 руб. 82 коп.». Эта заливная труба представляла из себя ящик с насосом. Воду заливали в этот ящик, люди вручную качали воду. Дальность струи — всего-то 5-6 метров.

Вскоре стало ясно: город разрастается, огнеборцев должно быть больше. Скоро в Одессе был создан Александровский полицейский участок с пожарной командой, Херсонская полицейская пожарная команда, Петропавловский полицейский пожарный пост.

Каждой полицейской пожарной команде и пожарном посту было присвоено свое знамя с собственном цветом и «собственная» же масть лошадей. У Бульварной команды были гнедые лошади, у Александровской — серые в яблоках, у Херсонской — вороные, у Петропавловского поста — белой масти. Инвентарь у каждой пожарной части также окрашивался в соответствующие цвета. Такое «разноцветье» было необходимо. Если в тушении сильного пожара принимали участие все четыре части, то потом нужно было быстро разобрать собственный инвентарь. А когда цвета разные, сделать это легко, с наименьшей потерей времени.

Одесса, как известно, строилась на безводном месте. Потому в каждом дворе должна была находиться бочка (цистерна) для сбора воды: она во время дождей стекала с крыш и скапливалась в этой емкости.

Лошадей автотранспортом заменили лишь в двадцатых годах прошлого века, когда брандмайор Николай Добко первым в Украине начал переход пожарного обоза Одессы с конной на автомобильную тягу…

Первые «громкие» одесские пожары

Первым упоминаемым в истории города был пожар 1806 года, когда бочки из-под солидола стали импровизированной сценой (театров в городе еще не было) для представления. Актриса должна была пройти через факелы. В этот момент огонь факела попал на бочки, начался пожар. На актрисе загорелось платье, она получила серьезные ожоги.

В 1814 году загорелся парусник в порту. Существовал неписаный закон: если горит судно, то его необходимо вывести за пределы причала, иначе сгорят и другие суда. И вот лейтенант Егор Колонтаев вывел объятое пламенем купеческое судно из Практической гавани и тем самым спас отшвартованные там другие суда, за что и получил от местного купечества грамоту и золотой брегет.

В январе 1873 г. сгорел старый Оперный театр.

В 1876 году в доме Галагана пожар длился с 11 по 15 февраля, пять дней длился пожар в 1898 году, охвативший и практически уничтоживший весь центр города. Горели деревянные лабазы в четырех кварталах Одессы — на улицах Греческой, Ришельевской, Ланжероновской. Это было летом, в жару. Тогда в огне погибли 11 человек. При этом пожаре героизм проявил брандмейстер Бульварной пожарной команды П.Скарлато, который залез на крышу и голыми руками тушил огонь…

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