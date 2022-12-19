День святого Николая: что одесситы желают себе и Украине?

19 декабря в Украине продолжают праздновать День святого Николая, хотя некоторые люди уже сделали это 6 декабря по григорианскому календарю. «Одесская жизнь» спросила одесситов, чтобы они пожелали себе и всей Украине в честь этого праздника, и что может нам подарить Святой Николай.

Ирина: «Мы отмечаем праздник теперь и по старому стилю, и по новому. 6 декабря уже приходил к нам Святой Николай. Подарили детям то, что они хотели: игрушки, подарки, сладости. А взрослые хотят мира поскорее на нашу землю».

Наталия: «На день Святого Миколая ми Україні й кожної людині бажаємо миру. Я думаю, що сьогодні це – найголовніше бажання, яке єднає серця всіх українців. А особисто собі побажаю з’єднання всієї родини, яку війна розкидала по всій країні».

Александр: «Я буду отмечать день Святого Николая 19-го декабря, потому что мы детский концерт будем устраивать к празднику на Новом Привозе. Желаю нам всем победы. Здоровья, конечно же, успехов. Чтобы дети были в покое, в безопасности, а потом вернулись в Одессу, когда наступит мир. Потому что Одесса – это лучший город в мире».

Николай, военнослужащий: «Я бажаю всім українцям міцного здоров’я, миру, ну й наснаги нашим побратимам, щоб ми перемогли. Україна понад усе! Слава Україні! Героям Слава!»

Тамара: «Мне 94 года. Хочу дождаться конец войны. Хочу встретить нашу украинскую победу. Что можно пожелать, кроме победы? Чтобы мы жили спокойно в Украине, как это было раньше. Чтоб наши воины хорошо отбивали все атаки. Они молодцы! Дай Бог им здоровья! Они всё сделают. Я уверена, победа будет за нами! Украинцы будут свободны! И ещё всем-всем людям – и детям, и взрослым, и старикам – желаю крепкого здоровья и терпения».

Дмитрий: «Перш за все, я хотів би побажати нашим бійцям Перемоги, а нам мирного неба над головою, міцного здоров’я та також гарних свят!»

Лилия: «Украине мира побыстрее желаю, счастья, чтобы дети не страдали, не болели. Скорейшей нам победы! А себе не знаю, чего пожелать. Чего-то интересненького».

Виталий: «Я бажаю, щоб наші люди вірили в Перемогу – це головне зараз. Щоб вони не забували, що вони вільні люди, вільна нація. Всім бажаю з’єднатися зі своєю родиною, як це тільки можливо. Якщо хтось не може зробити це фізично, тоді хоч якось ментально підтримувати один одного».

Марина: «Мабуть, саме головне, щоб найскоріше у нас була Перемога. А собі бажаю трішки більше здоров’я. І все».

Ольга: «Я вообще не праздную день Святого Николая, но уже от своей компании получила подарок – повербанк. А всем нам желаю мирного неба! У кого давно не было света, пусть появится свет, кто ждёт какие-то подарки – пусть будут подарки. Главное, чтобы всё было спокойно, без паники, без истерики. Мы всё это вместе переживём! Нас не победить, нас не сломать, поэтому, я думаю, всё будет хорошо! Победу, наверное, нам не принесёт Святой Николай, но, может, какие-то приятности: такую погоду шикарную, как сегодня, например».

Алла: «Бажаємо тільки миру, спокою та щастя. Тобто, все те, що у нас було до війни».

Ольга: «Я на день Святого Николая всегда поздравляю своих внуков: стараюсь под подушку положить какой-то интересный подарок. Внуки просыпаются, я вижу их радостные глазки – и хочется жить! Поэтому мне хочется, чтобы каждый купил себе какой-то маленький подарочек и положил под подушку, а потом проснулся и был счастлив. Нам так мало в жизни отпускается этого счастья. Каждый сам должен сделать себя счастливым. А в целом Украине я бы пожелала терпения. Мне кажется, наша страна – самая лучшая в мире. А особенно я люблю свою Одессу. Мне кажется, все люди у нас сейчас достаточно хорошо держаться, если они сейчас. Я смотрю, сидят в кафе, улыбаются. Значит нас ничем не сломишь! Так держать!».

Ранее «Одесская Жизнь» ррассказывала, что это за праздник — День святого Николая, почему его так широко празднуют и как это делать правильно: День Николая Чудотворца — что класть под подушку детям и взрослым?