Кузьма Скрябин: в годовщину смерти вспоминаем интервью для Одесской Жизни

В годовщину смерти Андрея Кузьменко, известного на украинской эстраде под именем Кузьма Скрябин, вспоминаем его интервью о себе и своей «тайной любви» к Одессе, которое Кузьма рассказывал «Одесской жизни».

Скрябин в детстве мечтал водить мусоровоз

— Андрей, музыка — немаловажная часть твоей жизни. Полюбил ее с детства?

— Мать со второго класса резиновым тапком загоняла меня в музыкальную школу учиться играть на фортепиано. Сейчас я ей очень благодарен за это, а поначалу занятия музыкой не очень любил.

— В детстве не мечтал стать музыкантом?

— Мечтал быть водителем мусоровоза. Это тогда казалось таким романтичным. Вообще, водить машину в детстве очень хотел и любил. Как-то в седьмом классе я взял у папы машину покататься и за неделю сжег 450 литров бензина! После того мне досталось тем же резиновым тапком!

— Но, тем не менее, выбрал музыку, и группе «Скрябин» уже исполнился 21 год. Идеи не иссякают?

— Приходится искать новое, дышать новым воздухом. Ты все-таки должен меняться вместе с тем, как меняется мода, вместе с тем, как растет твоя аудитория. То есть, ты не имеешь права быть постоянно таким же, потому что постареешь и умрешь в самом себе как человек.

Скрябин жил возле леса

— Андрей, а совмещение работы в группе и в телевизионных проектах помогает?

— Мне очень помог телевизионный проект «Шанс». Он открыл неизвестную мне до сих пор сторону жизни. Когда идешь по улице и каждый старается поздороваться, как будто знает тебя всю жизнь, — это круто. Другие телевизионные проекты тоже интересны для меня. Например, программа «Помылаандерсон» на ICTV. Там я полностью отдаюсь импровизации, а передача, хоть и интеллектуальная, но с изрядной долей юмора.

— Повышенное внимание со стороны окружающих не надоедает?

— Ну, как сказать «надоедает»? Если себе поставить это за цель, то будет надоедать. Я сам езжу по городу, хотя и на машине, а не в транспорте. Задолбали бы в транспорте. Подходят в магазинах, после концертов стоишь полтора часа — автографы раздаешь. Это действительно классно, но от этого нужно отдыхать, потому что в какой-то момент можешь психануть. И чтобы этого не было, я живу возле леса.

Скрябин не ставил запредельных задач

— Не боишься остаться в одиночестве?

— Нет, не боюсь. Вокруг меня столько людей, что мне хватает. Работа такая. Я объезжаю страну раз по десять в год. Каждый концерт — это, как минимум, человек 200–300, с которыми ты сталкиваешься с глазу на глаз после концерта.

— А много у тебя и у группы задач на будущее?

— Я привык ставить задачу сразу после реализации предыдущей. Если ставить невыполнимые задачи — можно впасть в депрессию.

— Тебе свойственно депрессивное состояние?

— Раньше было, я научился с этим бороться.

— Поделись рецептом!

— После прорыва «Океана Эльзы» я мог бы сесть, выпить «из горла» бутылку коньяка и сказать: послезавтра мы будем круче, чем «Океан Эльзы»! Так не получится. С Вакарчуком мы друзья, и я перенял у него очень много полезных вещей. Никогда нельзя ставить запредельных задач — вот и весь рецепт.

— Говорят, что из цепочки «огонь, вода и медные трубы» люди не выдерживают последней ступени. То есть славы. Что скажешь?

— Если ты себя воспринимаешь как человека, к которому есть повышенное внимание, то начинаешь болеть. А до того ты просто человек. Нужно быть таким, как все. Какой смысл выделять себя, если ты сделан из той самой глины, что и все люди. У меня в жилах течет кровь. А в кастрюльке моей — мозги. Все происходит по тем же самым механизмам.

Скрябину Одесса напоминала Флоренцию

— А дочка Барбара гордится тем, что ее папа известный?

— Она относится к моей известности абсолютно спокойно. Мы ее так научили: все люди одинаковые, две руки, две ноги…

— Как часто тебе в твоем графике удается побыть с семьей?

— А я их беру на свои концерты, гастроли. Иногда дочку, иногда жену. Двоих, по-моему, взять ни разу не удалось… Зато отдыхать предпочитаем вместе.

— А где предпочитаешь это делать?

— Ой, где-нибудь как можно дальше, причем чтобы это был действительно отдых!

— Ты сказал, что очень много раз в год объезжаешь страну. Какой регион в Украине больше нравится?

— Догадываюсь, что ты хочешь услышать. Везде есть свои прелести. Главное — не портить природный ландшафт. Но Одесса — пожалуй, действительно, самый интересный город в Украине. Он мне чем-то напоминает Флоренцию. Здесь люди и в зрелом возрасте остаются детьми, а это очень важно. Только тот, кто в душе — ребенок, может, может сделать наш мир лучше. И одесситы это доказали. Именно поэтому я стараюсь у вас бывать как можно чаще.

— Спасибо за интересную беседу. Что пожелаешь нашим читателям?

— Спасибо и тебе. А читатели — пусть побольше любят себя. Только тот, кто любит себя, способен любить других и окружающий мир. Только тогда они не будут приносить вреда ни другим людям, ни нашей земле. Нужно быть очень большим оптимистом, чтобы сейчас выжить. И ни при каких обстоятельствах не опускать уголки рта вниз.

А одесситы пусть подольше остаются детьми! Им это очень к лицу.

Виктор СЫЧЕВ