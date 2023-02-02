Кузьма Скрябин: в годовщину смерти вспоминаем интервью для Одесской Жизни

В годовщину смерти Андрея Кузьменко, известного на украинской эстраде под именем Кузьма Скрябин, вспоминаем его интервью о себе и своей «тайной любви» к Одессе, которое Кузьма рассказывал «Одесской жизни».
Скрябин в детстве мечтал водить мусоровоз
— Андрей, музыка — немаловажная часть твоей жизни. Полюбил ее с детства?
— Мать со второго класса резиновым тапком загоняла меня в музыкальную школу учиться играть на фортепиано. Сейчас я ей очень благодарен за это, а поначалу занятия музыкой не очень любил.
— В детстве не мечтал стать музыкантом?
— Мечтал быть водителем мусоровоза. Это тогда казалось таким романтичным. Вообще, водить машину в детстве очень хотел и любил. Как-то в седьмом классе я взял у папы машину покататься и за неделю сжег 450 литров бензина! После того мне досталось тем же резиновым тапком!
— Но, тем не менее, выбрал музыку, и группе «Скрябин» уже исполнился 21 год. Идеи не иссякают?
— Приходится искать новое, дышать новым воздухом. Ты все-таки должен меняться вместе с тем, как меняется мода, вместе с тем, как растет твоя аудитория. То есть, ты не имеешь права быть постоянно таким же, потому что постареешь и умрешь в самом себе как человек.
Скрябин жил возле леса
— Андрей, а совмещение работы в группе и в телевизионных проектах помогает?
— Мне очень помог телевизионный проект «Шанс». Он открыл неизвестную мне до сих пор сторону жизни. Когда идешь по улице и каждый старается поздороваться, как будто знает тебя всю жизнь, — это круто. Другие телевизионные проекты тоже интересны для меня. Например, программа «Помылаандерсон» на ICTV. Там я полностью отдаюсь импровизации, а передача, хоть и интеллектуальная, но с изрядной долей юмора.
— Повышенное внимание со стороны окружающих не надоедает?
— Ну, как сказать «надоедает»? Если себе поставить это за цель, то будет надоедать. Я сам езжу по городу, хотя и на машине, а не в транспорте. Задолбали бы в транспорте. Подходят в магазинах, после концертов стоишь полтора часа — автографы раздаешь. Это действительно классно, но от этого нужно отдыхать, потому что в какой-то момент можешь психануть. И чтобы этого не было, я живу возле леса.
Скрябин не ставил запредельных задач
— Не боишься остаться в одиночестве?
— Нет, не боюсь. Вокруг меня столько людей, что мне хватает. Работа такая. Я объезжаю страну раз по десять в год. Каждый концерт — это, как минимум, человек 200–300, с которыми ты сталкиваешься с глазу на глаз после концерта.
— А много у тебя и у группы задач на будущее?
— Я привык ставить задачу сразу после реализации предыдущей. Если ставить невыполнимые задачи — можно впасть в депрессию.
— Тебе свойственно депрессивное состояние?
— Раньше было, я научился с этим бороться.
— Поделись рецептом!
— После прорыва «Океана Эльзы» я мог бы сесть, выпить «из горла» бутылку коньяка и сказать: послезавтра мы будем круче, чем «Океан Эльзы»! Так не получится. С Вакарчуком мы друзья, и я перенял у него очень много полезных вещей. Никогда нельзя ставить запредельных задач — вот и весь рецепт.
— Говорят, что из цепочки «огонь, вода и медные трубы» люди не выдерживают последней ступени. То есть славы. Что скажешь?
— Если ты себя воспринимаешь как человека, к которому есть повышенное внимание, то начинаешь болеть. А до того ты просто человек. Нужно быть таким, как все. Какой смысл выделять себя, если ты сделан из той самой глины, что и все люди. У меня в жилах течет кровь. А в кастрюльке моей — мозги. Все происходит по тем же самым механизмам.
Скрябину Одесса напоминала Флоренцию
— А дочка Барбара гордится тем, что ее папа известный?
— Она относится к моей известности абсолютно спокойно. Мы ее так научили: все люди одинаковые, две руки, две ноги…
— Как часто тебе в твоем графике удается побыть с семьей?
— А я их беру на свои концерты, гастроли. Иногда дочку, иногда жену. Двоих, по-моему, взять ни разу не удалось… Зато отдыхать предпочитаем вместе.
— А где предпочитаешь это делать?
— Ой, где-нибудь как можно дальше, причем чтобы это был действительно отдых!
— Ты сказал, что очень много раз в год объезжаешь страну. Какой регион в Украине больше нравится?
— Догадываюсь, что ты хочешь услышать. Везде есть свои прелести. Главное — не портить природный ландшафт. Но Одесса — пожалуй, действительно, самый интересный город в Украине. Он мне чем-то напоминает Флоренцию. Здесь люди и в зрелом возрасте остаются детьми, а это очень важно. Только тот, кто в душе — ребенок, может, может сделать наш мир лучше. И одесситы это доказали. Именно поэтому я стараюсь у вас бывать как можно чаще.
— Спасибо за интересную беседу. Что пожелаешь нашим читателям?
— Спасибо и тебе. А читатели — пусть побольше любят себя. Только тот, кто любит себя, способен любить других и окружающий мир. Только тогда они не будут приносить вреда ни другим людям, ни нашей земле. Нужно быть очень большим оптимистом, чтобы сейчас выжить. И ни при каких обстоятельствах не опускать уголки рта вниз.
А одесситы пусть подольше остаются детьми! Им это очень к лицу.
Виктор СЫЧЕВ