Новости Одессы и Одесской области

Американский актер собирает средства на восстановление Херсона

Американский актер собирает средства на восстановление Херсона

71-летний американский актер Микки Рурк сообщил о начале сбора миллиона долларов на восстановление разрушенных российскими атаками домов в Херсоне.

Микки Рурк – американский актер и сценарист, обладатель «Золотого глобуса». Получил международную славу после съемки в фильмах «9 1/2 недель» и «Ангельское сердце».

Рурк опубликовал видео в Instagram, где призывал своих поклонников приобщиться к помощи украинцам.

Мики Рурк искренне переживает о том, что происходит в Украине сегодня. У него есть друзья, которые защищают украинскую землю на фронте. Кроме того, Рурк признался, что очень переживает за родных своего украинского помощника Дмитрия. На восстановление Херсона актер планирует собрать миллион долларов.

У меня есть ассистент, работающий со мной уже 10 лет, и я его очень люблю – Дима, он из Николаева. Я постоянно за ним наблюдаю и глубоко трогаю его переживаниями. Вместе с One World Air Alliance мы стремимся собрать один миллион долларов на восстановление разрушенных российскими обстрелами домов в Херсоне, – подчеркнул актер.

Рурк отметил, что его сообщение украинцам не имеет ничего общего со «всей политической фигней»:

Все, что мы стараемся делать, это помогать людям, которые проживают очень тяжелые времена восстановления, чтобы строить свои дома, чтобы у них было безопасное место для пребывания со своими семьями и защиты детей и пожилых людей. Пожалуйста, помогите мне со сбором пожертвований для помощи всем людям в маленьком городе Херсон.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что известный американский историк, профессор Йельского университета, амбассадор фандрейзинговой платформы United24 Тимоти Снайдер вместе с четырьмя профессорами ведущих вузов мира собрал 950 тысяч долларов на систему обнаружения воздушных целей «Безопасное небо» для Одесской, Херсонской, Николаевской и Сумской областей Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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