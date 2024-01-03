Американський актор збирає кошти на відновлення Херсона

Міккі Рурк – американський актор та сценарист, володар “Золотого глобуса”. Здобув міжнародну славу після зйомки у фільмах “9 1/2 тижнів” та “Янгольське серце”.

Рурк опублікував відео в Instagram, де закликав своїх шанувальників долучитись до допомоги українцям.

Мікі Рурк щиро переймається тим, що відбувається в Україні сьогодні. Має друзів, які захищають українську землю на фронті. Крім того, Рурк зізнався, що дуже переймається рідними свого українського помічника Дмитра. На відновлення Херсона актор планує зібрати мільйон доларів.

У мене є асистент, який працює зі мною вже 10 років, і я його дуже люблю – Діма, він із Миколаєва. Я постійно за ним спостерігаю і глибоко торкаюсь його переживаннями. Разом із One World Air Alliance ми прагнемо зібрати один мільйон доларів на відновлення зруйнованих російськими обстрілами будинків у Херсоні, – наголосив актор.

Рурк зазначив, що його повідомлення українцям не має нічого спільного зі “усією політичною фігнею”:

Все, що ми намагаємося робити, це допомагати людям, які переживають дуже важкі часи відновлення, щоб будувати свої будинки, щоб у них було безпечне місце для перебування зі своїми сім’ями та захисту дітей та людей похилого віку. Будь ласка, допоможіть мені зі збором пожертв для допомоги всім людям у маленькому місті Херсон.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що відомий американський історик, професор Єльського університету, амбасадор фандрейзингової платформи United24 Тімоті Снайдер разом із чотирма професорами провідних вузів світу зібрав 950 тисяч доларів на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо» для Миколаїв областей України