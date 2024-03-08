Новини Одеси та Одеської області

Книги на 8 березня: п’ять творів про жінок і для жінок (відео)

У Жіночий день 8 Березня продавчиня книгарні української книги “Книгарня-кав’ярня” Дар’я Гармідер для щомісячної рубрики “Книгоманія” підготувала чергову книжкову добірку, яка присвячена жінкам.

Ірина Ігнатенко – Жіноче тіло в традиційній культурі українців

«Книгомания»

Перша книжка, яку я хочу представити, називається «Жіноче тіло в традиційній культурі українців». Це дослідження етнологині, етнографині та журналістки Ірини Ігнатенко. Ще зовсім недавно жіноче тіло та його сутність були оповиті такою величезною кількістю забобонів, звичаїв, ритуалів і заборон, що зараз нам здаються абсолютно неприродними. Читаючи її, особисто я пораділа, що народилася у ХХ столітті й живу у ХХІ столітті. Я рада, що є сучасна медицина, засоби гігієни і що наше жіноче життя набагато комфортніше, ніж 100 років тому. Крім жінок, я рекомендую почитати її чоловікам і всім, хто надто ідеалізує минуле, мріючи жити в ХІХ столітті.

Олександра Шутко — Роксолана: міфи та реалії

«Книгомания»

Ще рекомендую документальну книгу Олександри Шутко «Роксолана: міфи та реалії». Авторка використовувала не лише українські джерела, а й турецькі. Ви дізнаєтеся, як Роксолана стала однією з найвпливовіших політиків Османської імперії, де права жінок були дуже обмежені.

Елізабет Гілберт — Природа всіх речей

«Книгомания»

Зі світових авторів рекомендую книгу Елізабет Гілберт «Природа всіх речей». Головна героїня — Алма Віттекер — народилася 1800 року. Вона дослідниця, ботанік. Дуже цікаво спостерігати за її прагненням особистого щастя і тягою до пізнання природи речей. У книзі розгалужений сюжет і несподівана розв’язка.

Джорджинія Говелл — Королева пустелі

«Книгомания»

Роман Джорджини Говелл «Королева пустелі» написаний про реальну жінку — спадкоємицю дуже багатого роду Гертруду Белл. Її перспектива — бали, заміжжя, володіння величезними маєтками та багатством. Однак ця непересічна особистість обрала собі іншу долю. Вона залишила затишний Лондон і вирушила на Близький Схід, в Ірак і Сирію. Белл була картографом, дипломатом, альпіністкою, дослідницею, радником шейхів та емірів. Вона стала найкомпетентнішим знавцем політики, з нею радилися з приводу проведення військових кампаній і дипломатичних переговорів. Усі арабські шейхи називали її «королевою пустелі» та «матір’ю Іраку», адже саме вона допомогла цій країні здобути незалежність.

Пауло Коельо — Мата Харі. Шпигунка

«Книгомания»

Наступний роман написав чоловік. Відомий бразильський прозаїк Пауло Коельо написав книгу «Мата Харі. Шпигунка» про танцівницю, яку підозрювали в тому, що вона була подвійним агентом і розвідницею. У книзі описано її яскраву, цікаву і непросту долю. Книга читається дуже легко, але враження від неї залишаться надовго — дуже цікаво подивитися чоловічим поглядом на життя непересічної жінки.

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Алена Швец ПРОФІЛЬ
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