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НМТ-2024: школярі Одеської області показали вражаючі результати

НМТ-2024: школярі Одеської області показали вражаючі результати

Під час основної сесії НМТ-2024 двоє випускників шкіл Одеської області набрали по 200 балів одразу з трьох предметів.

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Під час основної сесії НМТ-2024 в Одеській області взяли участь майже 17 тисяч учасників. Максимальні 200 балів одразу з трьох предметів отримали:

  • Ігор Дарманян з КУ «Рішельєвський науковий ліцей» – з історії України, української мови та математики;
  • Яніна Філлер з Одеського ліцею №2 – з історії, української мови та математики.

Ще 17 випускників Одеської області отримали максимальні бали з двох предметів. Серед них:

  • Михайло Аксененко, Одеський ліцей “Приморський”;
  • Дмитро Антонов, “Рішельєвський науковий ліцей”;
  • Андрій Говоров, Одеський ліцей №117;
  • Ксенія Горобець, Одеський ліцей №22;
  • Марія Дімова, Одеський ліцей №117;
  • Іван Дутов, Великодальницький ліцей №1;
  • Денис Жуха, Одеський ліцей №2;
  • Юлія Кривко, Балтський педагогічний фаховий коледж;
  • Олександр Кужильний, Ізмаїльський ліцей №1;
  • Роман Лабушняк-Готка, Балтський ліцей №2;
  • Софія Лебеденко, “Рішельєвський науковий ліцей”;
  • Ярослав Мороз, Гольмянський ліцей;
  • Катерина Онищенко, Одеський ліцей №31;
  • Олександра Павлига, випускниця минулих років;
  • Максим Полішко, Одеський ліцей “Фонтанський”;
  • Іван Савченко, Одеський ліцей №35;
  • Даніїл Чебоненко, Одеський ліцей №35.

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Ще 184 учасники тестування досягли максимальних 200 балів з одного предмета, що також є значним досягненням.

Олександр Лончак висловив подяку вчителям і батькам, які підтримували випускників на їхньому шляху до цих успіхів:

Мої найтепліші вітання тим, хто, незважаючи на виклики ковідного карантину, війни, блекаутів, тривог і загроз, наполегливо здобував знання та врешті-решт реалізував свою заповітну мрію про максимальні «200»!

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