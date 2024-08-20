НМТ-2024: школярі Одеської області показали вражаючі результати

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.

Під час основної сесії НМТ-2024 в Одеській області взяли участь майже 17 тисяч учасників. Максимальні 200 балів одразу з трьох предметів отримали:

Ігор Дарманян з КУ «Рішельєвський науковий ліцей» – з історії України, української мови та математики;

з КУ «Рішельєвський науковий ліцей» – з історії України, української мови та математики; Яніна Філлер з Одеського ліцею №2 – з історії, української мови та математики.

Ще 17 випускників Одеської області отримали максимальні бали з двох предметів. Серед них:

Михайло Аксененко , Одеський ліцей “Приморський”;

, Одеський ліцей “Приморський”; Дмитро Антонов , “Рішельєвський науковий ліцей”;

, “Рішельєвський науковий ліцей”; Андрій Говоров , Одеський ліцей №117;

, Одеський ліцей №117; Ксенія Горобець , Одеський ліцей №22;

, Одеський ліцей №22; Марія Дімова , Одеський ліцей №117;

, Одеський ліцей №117; Іван Дутов , Великодальницький ліцей №1;

, Великодальницький ліцей №1; Денис Жуха , Одеський ліцей №2;

, Одеський ліцей №2; Юлія Кривко , Балтський педагогічний фаховий коледж;

, Балтський педагогічний фаховий коледж; Олександр Кужильний , Ізмаїльський ліцей №1;

, Ізмаїльський ліцей №1; Роман Лабушняк-Готка , Балтський ліцей №2;

, Балтський ліцей №2; Софія Лебеденко , “Рішельєвський науковий ліцей”;

, “Рішельєвський науковий ліцей”; Ярослав Мороз , Гольмянський ліцей;

, Гольмянський ліцей; Катерина Онищенко , Одеський ліцей №31;

, Одеський ліцей №31; Олександра Павлига , випускниця минулих років;

, випускниця минулих років; Максим Полішко , Одеський ліцей “Фонтанський”;

, Одеський ліцей “Фонтанський”; Іван Савченко , Одеський ліцей №35;

, Одеський ліцей №35; Даніїл Чебоненко, Одеський ліцей №35.

Ще 184 учасники тестування досягли максимальних 200 балів з одного предмета, що також є значним досягненням.

Олександр Лончак висловив подяку вчителям і батькам, які підтримували випускників на їхньому шляху до цих успіхів: