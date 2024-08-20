НМТ-2024: школярі Одеської області показали вражаючі результати

Під час основної сесії НМТ-2024 двоє випускників шкіл Одеської області набрали по 200 балів одразу з трьох предметів.
Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак.
Під час основної сесії НМТ-2024 в Одеській області взяли участь майже 17 тисяч учасників. Максимальні 200 балів одразу з трьох предметів отримали:
- Ігор Дарманян з КУ «Рішельєвський науковий ліцей» – з історії України, української мови та математики;
- Яніна Філлер з Одеського ліцею №2 – з історії, української мови та математики.
Ще 17 випускників Одеської області отримали максимальні бали з двох предметів. Серед них:
- Михайло Аксененко, Одеський ліцей “Приморський”;
- Дмитро Антонов, “Рішельєвський науковий ліцей”;
- Андрій Говоров, Одеський ліцей №117;
- Ксенія Горобець, Одеський ліцей №22;
- Марія Дімова, Одеський ліцей №117;
- Іван Дутов, Великодальницький ліцей №1;
- Денис Жуха, Одеський ліцей №2;
- Юлія Кривко, Балтський педагогічний фаховий коледж;
- Олександр Кужильний, Ізмаїльський ліцей №1;
- Роман Лабушняк-Готка, Балтський ліцей №2;
- Софія Лебеденко, “Рішельєвський науковий ліцей”;
- Ярослав Мороз, Гольмянський ліцей;
- Катерина Онищенко, Одеський ліцей №31;
- Олександра Павлига, випускниця минулих років;
- Максим Полішко, Одеський ліцей “Фонтанський”;
- Іван Савченко, Одеський ліцей №35;
- Даніїл Чебоненко, Одеський ліцей №35.
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Ще 184 учасники тестування досягли максимальних 200 балів з одного предмета, що також є значним досягненням.
Олександр Лончак висловив подяку вчителям і батькам, які підтримували випускників на їхньому шляху до цих успіхів:
Мої найтепліші вітання тим, хто, незважаючи на виклики ковідного карантину, війни, блекаутів, тривог і загроз, наполегливо здобував знання та врешті-решт реалізував свою заповітну мрію про максимальні «200»!