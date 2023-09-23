Бабине літо по-одеськи: цвітуть черешня та бузок (фотофакт)

Схоже, що справжня осінь поки що не поспішає до нас на Одещину: погода, що в Одесі, що в області, у ці дні ну прямо літня. Точніше сказати – бабине літо у самому розпалі. І, схоже, що сама природа трохи «заплуталася» у порах року – інакше як пояснити той факт, що деякі дерева почали цвісти прямо по-весняному?

Цікаві фото надала «Одеському життю» наша читачка із села Алтестове. Можливо, важко повірити, але на берегах Хаджибейського лиману розцвіла черешня!

Не вірите? Зверніть увагу на дату знімку:

А це вже Одеса. Цвітуть каштани і … бузок:

Ну і червона калина поряд, як без неї?

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, сьогодні, 23 вересня, в Одесі тепло та без опадів. А на Одещині денна температура повітря місцями могла досягти позначки +29°С.

Також варто нагадати, що сьогодні – день осіннього рівнодення.