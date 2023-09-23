Новости Одессы и Одесской области

Бабье лето по-одесски: цветут черешня и сирень (фотофакт)

Бабье лето по-одесски: цветут черешня и сирень (фотофакт)

Похоже, что настоящая осень пока что не спешит к нам на Одесчину: погода что в Одессе что в области в эти дни ну прямо летняя. Точнее сказать – бабье лето в самом разгаре. И, похоже, что сама природа немного «запуталась» во временах года – а иначе как объяснить тот факт, что некоторые деревья начали цвести прямо по-весеннему?

Занятные фото предоставила «Одесской жизни» наша читательница из села Алтестово. Возможно, в это трудно поверить, но на берегах Хаджибейского лимана расцвела черешня!

Под Одессой в сентябре расцвела черешня

Не верите? А вы обратите внимание на дату снимка:

В Алтестово под Одессой цветет черешня, сентябрь 2023

А это уже Одесса. Цветут каштаны и…сирень:

В Одессе расцвел каштан, сентябрь 2023

В сентябре расцвела сирень, Одесса, 2023

Ну и красная калина рядом, как же без нее?

Цветущая сирень и красная калина, Одесса, сентябрь 2023

Напомним, по прогнозам синоптиков, сегодня, 23 сентября, в Одессе тепло и без осадков. А в Одесской области дневная температура воздуха местами могла достигнуть отметки +29°С.

Также стоит напомнить, что сегодня – день осеннего равноденствия.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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