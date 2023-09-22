Погода в Одесі 23 вересня: погода сприяє відпочинку на морі

У суботу, 23 вересня, в Одесі буде тепло та без опадів. Також за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на Одещині очікується мінлива хмарність, температура повітря підніметься до 29°С.
Прогноз погоди в Одесі 23 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°C, вдень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°C, вдень 24-29°C.
На автошляхах області видимість добра.