Анекдот дня: віддав борг при свідках

Одеський привіз. Продавець у рибному ряду жінка бальзаківського віку із пишними формами. Бере за зябра рибину не першої свіжості, занурює в бадю, що поряд стоїть, з якоюсь рідиною і гучним голосом мовить:

— А ось свіжа рибка! Кому свіжа рибка, щойно з води.

В Одесі нас зупиняє поліцейський.

Звісно ж, просить документи, а потім каже.

— Вам подобаються наші дороги?

Ми природно відповідаємо: Так!

— Тоді із вас п’ятдесят гривень.

Цікаво, що було б якби ми сказали ні?

Ідуть два євреї нічною Одесою. Раптом із темряви вивалюється братва з ножами.

— Гроші, цінності, годинник — швидко!

Один єврей повертається до іншого:

— Фіма, я тобі винен 300 доларів, віддаю при свідках.

У нас є й інші анекдоти: