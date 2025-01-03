Анекдот дня: віддав борг при свідках

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеський привіз. Продавець у рибному ряду жінка бальзаківського віку із пишними формами. Бере за зябра рибину не першої свіжості, занурює в бадю, що поряд стоїть, з якоюсь рідиною і гучним голосом мовить:
— А ось свіжа рибка! Кому свіжа рибка, щойно з води.
В Одесі нас зупиняє поліцейський.
Звісно ж, просить документи, а потім каже.
— Вам подобаються наші дороги?
Ми природно відповідаємо: Так!
— Тоді із вас п’ятдесят гривень.
Цікаво, що було б якби ми сказали ні?
Ідуть два євреї нічною Одесою. Раптом із темряви вивалюється братва з ножами.
— Гроші, цінності, годинник — швидко!
Один єврей повертається до іншого:
— Фіма, я тобі винен 300 доларів, віддаю при свідках.
У нас є й інші анекдоти: