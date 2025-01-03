Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: віддав борг при свідках

Анекдот дня: віддав борг при свідках

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Одеський привіз. Продавець у рибному ряду жінка бальзаківського віку із пишними формами. Бере за зябра рибину не першої свіжості, занурює в бадю, що поряд стоїть, з якоюсь рідиною і гучним голосом мовить:
— А ось свіжа рибка! Кому свіжа рибка, щойно з води.

В Одесі нас зупиняє поліцейський.
Звісно ж, просить документи, а потім каже.
— Вам подобаються наші дороги?
Ми природно відповідаємо: Так!
— Тоді із вас п’ятдесят гривень.
Цікаво, що було б якби ми сказали ні?

Ідуть два євреї нічною Одесою. Раптом із темряви вивалюється братва з ножами.
— Гроші, цінності, годинник — швидко!
Один єврей повертається до іншого:
— Фіма, я тобі винен 300 доларів, віддаю при свідках.

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk